október 15., szerda

Teréz névnap

13°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

13 perce

Napos, de hűvös csütörtök elé nézünk Tatabányán

Címkék#térkép#csapadék#hőmérséklet#levegő

Október 16-án Tatabányán igazi őszi hangulatban indul a nap: hűvös reggelre és napsütéses délutánra számíthatunk. A holnapi időjárás Tatabánya térségében frontmentes, nyugodt időt ígér, így csapadékra nem kell számítani.

Kemma.hu

A holnapi időjárás Tatabánya környékén derült, nyugodt, őszi napot ígér. Az OMSZ szerint a reggeli órákban 6–7 °C várható, napközben viszont 15–16 °C körüli maximumra melegszik a levegő. A Köpönyeg adatai alapján csapadék nem várható, a Rainviewer térképe is tiszta égboltot mutat a város felett. A szél gyenge, északnyugati irányból fújhat.

A Turul madár felújítása megkezdődik, Tatabánya, időjárás, Ilyen lesz a holnapi időjárás Tatabánya térségében
Ilyen lesz a holnapi időjárás Tatabánya térségében
Fotó: Zetovics Mario / Forrás:  24 Óra

Az előrejelzés 2025. október 15-én, 16:30-kor készült.

Mit hoz a holnapi időjárás Tatabánya térségében?

A korai órákban a város környékén párásság, helyenként gyenge köd is kialakulhat, ami gyorsan oszlik. A nap folyamán a Tatabánya hőmérséklet 15–16 fokig emelkedik, délutánra több órás napsütés várható. A csütörtöki időjárás Tatabányán így ideálisnak ígérkezik szabadtéri programokhoz, hiszen a napos őszi idő Tatabányán stabil, frontmentes és kellemes lesz. A meteorológusok szerint továbbra is anticiklonális hatások uralkodnak, front nem közelíti meg a térséget.

Estére lehűlés, de továbbra is nyugodt idő

Késő délutánra 9–10 fok köré hűl vissza a levegő, a szél alig érezhető marad. A HungaroMet előrejelzése szerint az este és az éjszaka is derűs, csapadékmentes idővel telik, így nyugodt zárása lesz a napnak. A Tatabánya időjárás előrejelzés a pénteki napra is stabil időt mutat, változás nélkül.

Hasznos tanácsok a csütörtöki napra

  • Reggel réteges öltözet javasolt, hiszen hűvös lesz a levegő
  • Napközben kellemes, enyhe idő várható, így akár szabadtéri programokat is érdemes tervezni
  • Este gyors lehűlésre számítsunk, ezért ne hagyjuk otthon a kabátot
  • Aki autóval indul korán, számítson reggeli párafoltokra a város környékén

Összegzés

A holnapi időjárás Tatabánya térségében kiegyensúlyozott, száraz őszi napot hoz. A reggel hűvösen indul, délután 15–16 fokig emelkedik a hőmérséklet, estére pedig 9 fok körülire hűl. Csapadékmentes idő Tatabányán várható, a szél gyenge marad, így nyugodt, napos csütörtök vár a tatabányaiakra.

Térképen is mutatjuk, miként alakul az időjárás
Térképen is mutatjuk, miként alakul az időjárás
Forrás: HungaroMet

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu