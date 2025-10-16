Igazi csavargós idő ígérkezik péntekre, használjuk ki!

A következő nap mindig új kihívásokkal jár a mindennapi tervezésben. A HungaroMet szerint a holnapi időjárás Tata térségében segít eldönteni, milyen ruhát érdemes felvenni, mikor érdemes útnak indulni, és mely szabadtéri programokhoz ideális az idő. Az időjárás előrejelzés Tata lakosai számára kulcsfontosságú információkat nyújt a nap minden szakaszára, így mindenki könnyebben tervezheti a pénteki teendőit.

Ilyen lesz a holnapi időjárás Tata környékén

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Holnapi időjárás Tata térségében

A nap folyamán több órás napsütésre lehet számítani, rövid ideig gomolyfelhők is megjelenhetnek. Csapadékra nem kell számítani, a levegő páratartalma alacsony marad. A szél gyenge, változó irányú, frontmentes idő várható. Tata hőmérséklete reggel 2–4 °C körül alakul, délután pedig 15–17 °C-ra emelkedik.

Reggel, délelőtt

Hőmérséklet: 2–4 °C

Jelenségek: helyenként gyenge köd, pára

Szél: szélcsend

Tanács: Réteges öltözet ajánlott a reggeli órákra, ködös útszakaszokon óvatos közlekedés javasolt.

Délután

Hőmérséklet: 15–17 °C

Szél: gyenge, délies irány

Csapadék: nem várható

Este, éjszaka

Hőmérséklet: 6–8 °C

Szél: alig érezhető

Csapadék: nem lesz

Tanács: Késő estére érdemes melegebb réteget vinni, a tiszta, szélcsendes éjszaka miatt a hőérzet alacsonyabb lehet.

Különleges jelenségek, figyelmeztetések

Hajnalban gyenge talajmenti fagy előfordulhat.

Front nem várható, anticiklon uralja a térséget.

Levegőminőség és pollenhelyzet kedvező.

Tippek a napra

Reggel réteges öltözet, sapka, sál ajánlott. Délután könnyű kabát vagy pulóver elég. Szabadtéri programhoz ideális idő, csapadék nem várható. Autóval indulóknak reggeli párafoltokkal érdemes számolni.

Összegzés

Tatán pénteken nyugodt, csapadékmentes, frontmentes őszi nap várható. Reggel 2-4 fok, délután 15-17 fok, este 6-8 fok körüli lesz Tata hőmérséklete. A szél gyenge marad, így a nap ideális szabadtéri tevékenységekhez.