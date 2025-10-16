2 órája
Igazi csavargós idő ígérkezik péntekre, használjuk ki!
Mutatjuk, mire számíthatnak a Tatán és környékén élők pénteken. A holnapi időjárás Tata térségében részletesen bemutatja a hőmérsékletet, szélviszonyokat és csapadék esélyét.
A következő nap mindig új kihívásokkal jár a mindennapi tervezésben. A HungaroMet szerint a holnapi időjárás Tata térségében segít eldönteni, milyen ruhát érdemes felvenni, mikor érdemes útnak indulni, és mely szabadtéri programokhoz ideális az idő. Az időjárás előrejelzés Tata lakosai számára kulcsfontosságú információkat nyújt a nap minden szakaszára, így mindenki könnyebben tervezheti a pénteki teendőit.
Holnapi időjárás Tata térségében
A nap folyamán több órás napsütésre lehet számítani, rövid ideig gomolyfelhők is megjelenhetnek. Csapadékra nem kell számítani, a levegő páratartalma alacsony marad. A szél gyenge, változó irányú, frontmentes idő várható. Tata hőmérséklete reggel 2–4 °C körül alakul, délután pedig 15–17 °C-ra emelkedik.
Reggel, délelőtt
- Hőmérséklet: 2–4 °C
- Jelenségek: helyenként gyenge köd, pára
- Szél: szélcsend
- Tanács: Réteges öltözet ajánlott a reggeli órákra, ködös útszakaszokon óvatos közlekedés javasolt.
Délután
- Hőmérséklet: 15–17 °C
- Szél: gyenge, délies irány
- Csapadék: nem várható
Este, éjszaka
- Hőmérséklet: 6–8 °C
- Szél: alig érezhető
- Csapadék: nem lesz
- Tanács: Késő estére érdemes melegebb réteget vinni, a tiszta, szélcsendes éjszaka miatt a hőérzet alacsonyabb lehet.
Különleges jelenségek, figyelmeztetések
- Hajnalban gyenge talajmenti fagy előfordulhat.
- Front nem várható, anticiklon uralja a térséget.
- Levegőminőség és pollenhelyzet kedvező.
Tippek a napra
Reggel réteges öltözet, sapka, sál ajánlott. Délután könnyű kabát vagy pulóver elég. Szabadtéri programhoz ideális idő, csapadék nem várható. Autóval indulóknak reggeli párafoltokkal érdemes számolni.
Összegzés
Tatán pénteken nyugodt, csapadékmentes, frontmentes őszi nap várható. Reggel 2-4 fok, délután 15-17 fok, este 6-8 fok körüli lesz Tata hőmérséklete. A szél gyenge marad, így a nap ideális szabadtéri tevékenységekhez.