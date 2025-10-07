október 7., kedd

Őszi feltámadás: így köszönt be a vénasszonyok nyara szerdán

Címkék#tendencia#hőmérsékletek#csapadék#időjárás

Az elmúlt napok változékony időjárása után egy nyugodtabb, naposabb periódus kezdődhet. A holnapi időjárás már kevesebb felhővel és kellemesebb hőmérséklettel érkezik.

Kemma.hu

Lassan, de biztosan beköszönt a kellemes őszi idő, amelyre sokan vártak az esősebb napok után. A holnapi időjárás már több napsütést és barátságosabb hőmérsékleteket tartogat, bár a reggeli órákban még érezhető lesz az októberi hűvös.

Girl,In,A,Coat,,Black,Shoes,And,With,An,Umbrella.időjárás ősz eső holnapi időjárás
Így alakul a holnapi időjárás
Fotó: Yulia Moiseeva / Forrás:  Shutterstock

Naposabb idő, egyre enyhébb hőmérsékletek

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szerdán a reggeli órákban párás, foltokban ködös idő lehet, ám ezek gyorsan feloszlanak. Napközben napos-gomolyfelhős idő várható, csapadék kialakulása nem valószínű. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, ami már kellemesebb, tavaszias hőérzetet adhat. A szél az ország nagy részén élénk, az Alföldön néhol erős is lehet.

A holnapi időjárás a HungaroMet szerint is kedvező

A HungaroMet előrejelzése is hasonló tendenciát mutat: többórás napsütésre van kilátás, gomolyfelhőkkel tarkítva. A keleti határvidéken lehet időszakosan több a felhő, de csapadékra gyakorlatilag nincs esély. Hajnalban 4 és 9 fok közé csökkenhet a hőmérséklet, de a szélcsendes, völgyes tájakon pár fokkal hidegebb is lehet.

Tatabányán is egyre barátságosabb az idő

A megyei előrejelzések szerint Tatabánya környékén szerdán már 17 fok körüli értékekkel lehet számolni. Bár a hajnal hűvös lesz, napközben kellemes, száraz idő ígérkezik. A szerdai időjárás tehát kifejezetten kedvező lesz mind a szabadtéri teendők, mind a kirándulások szempontjából.

A vénasszonyok nyara már a küszöbön

Sokak kedvence, a vénasszonyok nyara most újra visszatérhet pár napra. A napsütéses időszak nemcsak a közérzetre van jó hatással, hanem segít az őszi munkákban is. Ne feledjük azonban: a rövidebb nappalok és a korai sötétedés fokozott figyelmet kíván a közlekedésben is – különösen a reggeli és esti órákban.

 

