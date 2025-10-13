október 13., hétfő

54 perce

Ködös reggel, napos délután – igazi őszi nap lesz holnap Komáromban

Címkék#szél#előrejelzés#hőmérséklet#adatok

Október 14-én, kedden Komáromban nyugodt, őszi időre számíthatunk: a reggel még hűvös lesz, délutánra viszont kisüthet a nap. A holnapi időjárás Komárom térségében csapadékmentesnek ígérkezik, enyhe szél és őszi napsütés kíséretében.

Kemma.hu

A holnapi időjárás Komárom környékén kedden összességében nyugodt, derűs napra számíthatunk. Az OMSZ előrejelzése szerint a reggeli órákban 6–7 fok körüli hőmérsékletre ébredhetünk, de a Köpönyeg adatai alapján délutánra már 15–16 fokig melegszik a levegő. A keddi időjárás Komáromban így kellemes őszi arcát mutatja: a Rainviewer és az Időkép radarképe is száraz térséget mutat, csapadékra nincs kilátás, a szél gyenge, északnyugati irányból fújhat. 

A holnapi időjárás Komárom környékén derült, nyugodt időt ígér
Fotó: picture alliance / Forrás:  Getty Images

Mit ígér a holnapi időjárás Komárom térségében?

Az előrejelzés 2025. október 13-án, 16:00-kor készült.

A kora reggeli órákban Komárom alacsonyabban fekvő területein enyhe köd, párásság alakulhat ki, ami gyorsan felszáll. Napközben változóan felhős, de többnyire napos időre van kilátás. A meteorológusok szerint anticiklonális hatás uralkodik a térségben, így marad a száraz, stabil őszi időjárás.

Estére lehűlés, de marad a nyugodt idő

Kedden estére ismét lehűl a levegő: 8–9 fokra számíthatunk, a szél továbbra is mérsékelt marad. A HungaroMet adatai alapján front nem éri el a térséget, így az éjszaka is nyugodtan telik, csapadék nélkül.

Hasznos tanácsok a keddi napra

  • Reggel még kabátos idő lesz, de napközben már kellemesebb hőérzet várható.
  • Aki útnak indul, számítson enyhe párára a hajnali órákban.
  • Délután tökéletes idő lesz egy rövid sétára vagy szabadtéri programra.
  • Este érdemes melegebben felöltözni, gyorsan csökken a hőmérséklet.

Összegzés

A holnapi időjárás Komárom térségében kiegyensúlyozott, kellemes őszi napot hoz. Reggel hűvös, délután napos idő várható 15–16 °C körüli hőmérséklettel, estére pedig 9 °C-ra hűl vissza a levegő. Csapadék sehol nem valószínű, a szél gyenge marad – így nyugodt, barátságos őszi kedd elé néznek a komáromiak.

Térképen is mutatjuk, miként alakul az időjárás
Forrás: HungaroMet

 

 

