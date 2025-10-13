54 perce
Ködös reggel, napos délután – igazi őszi nap lesz holnap Komáromban
Október 14-én, kedden Komáromban nyugodt, őszi időre számíthatunk: a reggel még hűvös lesz, délutánra viszont kisüthet a nap. A holnapi időjárás Komárom térségében csapadékmentesnek ígérkezik, enyhe szél és őszi napsütés kíséretében.
A holnapi időjárás Komárom környékén kedden összességében nyugodt, derűs napra számíthatunk. Az OMSZ előrejelzése szerint a reggeli órákban 6–7 fok körüli hőmérsékletre ébredhetünk, de a Köpönyeg adatai alapján délutánra már 15–16 fokig melegszik a levegő. A keddi időjárás Komáromban így kellemes őszi arcát mutatja: a Rainviewer és az Időkép radarképe is száraz térséget mutat, csapadékra nincs kilátás, a szél gyenge, északnyugati irányból fújhat.
Mit ígér a holnapi időjárás Komárom térségében?
Az előrejelzés 2025. október 13-án, 16:00-kor készült.
A kora reggeli órákban Komárom alacsonyabban fekvő területein enyhe köd, párásság alakulhat ki, ami gyorsan felszáll. Napközben változóan felhős, de többnyire napos időre van kilátás. A meteorológusok szerint anticiklonális hatás uralkodik a térségben, így marad a száraz, stabil őszi időjárás.
Estére lehűlés, de marad a nyugodt idő
Kedden estére ismét lehűl a levegő: 8–9 fokra számíthatunk, a szél továbbra is mérsékelt marad. A HungaroMet adatai alapján front nem éri el a térséget, így az éjszaka is nyugodtan telik, csapadék nélkül.
Hasznos tanácsok a keddi napra
- Reggel még kabátos idő lesz, de napközben már kellemesebb hőérzet várható.
- Aki útnak indul, számítson enyhe párára a hajnali órákban.
- Délután tökéletes idő lesz egy rövid sétára vagy szabadtéri programra.
- Este érdemes melegebben felöltözni, gyorsan csökken a hőmérséklet.
Összegzés
A holnapi időjárás Komárom térségében kiegyensúlyozott, kellemes őszi napot hoz. Reggel hűvös, délután napos idő várható 15–16 °C körüli hőmérséklettel, estére pedig 9 °C-ra hűl vissza a levegő. Csapadék sehol nem valószínű, a szél gyenge marad – így nyugodt, barátságos őszi kedd elé néznek a komáromiak.