Mai évfordulók
1 órája

Péntekre nagy lehűlés érkezik, erre kell még számítanod a munkaszüneti napon

Friss előrejelzés október 24-re, pénteken lehűlésre és viharos szélre kell számítani. A holnapi időjárás Komárom területén eleinte csapadékos és borús lesz.

Kemma.hu

A holnapi időjárás Komárom területén esővel és lehűléssel fog indulni. A hosszú hétvége második napján délelőtt fokozatosan eltűnnek a felhők, és sokfelé kisüthet a nap is. De több helyen még lesz eső és erős akár viharos szél is. Mutatjuk mire számíthatnak Komárom lakosai október 24-én pénteken, a munkaszüneti napon.

holnapi időjárás komárom
Ilyen lesz a holnapi időjárás Komárom területén
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Ezt hozza a holnapi időjárás Komárom területére

Az előrejelzés 2025. október 23-án 16:30-kor készült.

A Köpönyeg.hu időjárás előrejelzése szerint pénteken a hajnali csapadékzóna elvonulása után északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, de délnyugaton továbbra is előfordulhatnak záporok. A nyugati szél főként délelőtt lesz élénk, helyenként erős. A hőmérséklet 14–15 fok körül alakul.

 Az előrejelzés Komárom területére reggelre borult, délelőttre közepesen felhős majd délutánra kissé felhős időt mutat.

Hiába a rossz idő, itt vannak a legjobb programok a hosszú hétvégére és az őszi szünetre.

A HunagroMet prognózisa szerint péntek hajnalban nyugat felől gyors ütemben beborul az ég, és kiterjedt frontális csapadékrendszer vonul kelet felé, amely legkésőbb az éjszaka második felében a Tiszántúlt is eléri. Országszerte várható eső, zápor, sőt egyes helyeken akár zivatar is előfordulhat - főként hazánk északnyugati, nyugati felén többfelé kiadós mennyiségre van kilátás. A szél előbb a Dunántúlon, majd másutt is fokozatosan északnyugatira, nyugatira fordul, és főleg a front mentén, valamint előterében sokfelé kísérik erős, helyenként viharos lökések. A szél hajnalra átmenetileg veszíthet erejéből. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között valószínű a Tiszántúlon a magasabb értékekkel.

Délelőtt és délután nyugat felől fokozatosan csökken a frontális felhőzet, a csapadékzóna már egyre inkább csak az északkeleti tájakon okozhat egyre gyengébb csapadékot. A front mögött sokfelé kisüt a nap, de délután főként hazánk délnyugati, délire felére ismét masszívabb felhőzet érkezhet, helyenként eső, zápor, sőt egy-egy zivatar sem kizárt arrafelé. A nyugati, északnyugati szelet az ország északkeleti felén erős, olykor viharos lökések kísérik, estére azonban arrafelé is veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul.

Összefoglaló

Komárom hőmérséklete, a holnapra nagy mértékben csökken, péntekre csak 14 fokot jeleznek éjszakára pedig 6 fokot. Csapadék is érkezik vármegyénkbe, Komárom esőre hajnalban számíthat, összesen 7 milliméter szakadhat csak ránk. 

Ahogy egyre hidegebb lesz, annál nehezebb lesz reggelente elindulni. A hideg időben történő autóindítás nem csupán kényelmi kérdés. Dr. Farkas Károly szerint néhány apró lépéssel megelőzhetjük a kellemetlenségeket, és meghosszabbíthatjuk a jármű élettartamát is.

 

 

