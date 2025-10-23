Péntekre nagy lehűlés érkezik, erre kell még számítanod a munkaszüneti napon

A holnapi időjárás Komárom területén esővel és lehűléssel fog indulni. A hosszú hétvége második napján délelőtt fokozatosan eltűnnek a felhők, és sokfelé kisüthet a nap is. De több helyen még lesz eső és erős akár viharos szél is. Mutatjuk mire számíthatnak Komárom lakosai október 24-én pénteken, a munkaszüneti napon.

Ilyen lesz a holnapi időjárás Komárom területén

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Ezt hozza a holnapi időjárás Komárom területére

Az előrejelzés 2025. október 23-án 16:30-kor készült.

A Köpönyeg.hu időjárás előrejelzése szerint pénteken a hajnali csapadékzóna elvonulása után északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, de délnyugaton továbbra is előfordulhatnak záporok. A nyugati szél főként délelőtt lesz élénk, helyenként erős. A hőmérséklet 14–15 fok körül alakul.

Az előrejelzés Komárom területére reggelre borult, délelőttre közepesen felhős majd délutánra kissé felhős időt mutat.

