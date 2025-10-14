1 órája
Erősen beborult ég, gyenge eső, de délután visszatér a napsütés - ez vár ránk szerdán
Október 15-én szerdán, borús időre ébredünk, de napközben felszakadozik a felhőzettó. A holnapi időjárás Esztergomban 17 fok körül lesz és van esély kisebb gyenge záporra.
Szerda hajnaltól északon és északnyugaton elszórtan lehetséges majd kisebb zápor vagy gyenge eső. A holnapi időjárás Esztergom körül hasonló lesz a hétfői és keddi napokhoz, reggel ködre és felhős égre ébredünk, ami a későbbi órákban egyre több helyen felszakadozik majd. Az Időkép Esztergom térségére nem mutat esőt, és reggel 9-ig erősen felhős lesz az ég, majd délután 13-ig csak borult égre számíthatunk.
Mit hozhat még a holnapi időjárás Esztergomban?
Az előrejelzés 2025. október 14-én, 15:30-kor készült.
A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint szerdán hajnalban nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, majd hajnalra vékonyodik, egyes részeken szakadozottá válik a felhőzet. Néhol gyenge eső, zápor előfordulhat. A változó irányú szél többnyire gyenge lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között várható, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat.
Délelőtt és délután egyre nagyobb területen szakadozik a felhőzet, az ország döntő részén több órára kisüt a nap. Néhol gyenge eső, zápor előfordulhat. Az északias szél nagyrészt mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.
A Köpönyeg.hu prognózisa szerint október 15-én eleinte erősen, majd közepesen felhős lesz az ég, és elszórtan alakulnak ki záporok. 11 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk.
Napszakos előrejelzés Esztergom területére
Szerda reggel és délelőtt:
- A szerda hajnali hőmérséklet 6 fok körül lesz
- Borult idő várható
- Többnyire gyenge szél
- Gyenge eső, zápor előfordulhat
Szerda délután:
- Esztergom hőmérséklete délután 15 fok körül lesz
- Szakadozó felhőzet, több órás napsütés
- Mérsékelt északias szél
- Hétfő este és éjszaka:
Összefoglalás
Holnap előfordulhat kisebb eső, de nagyrészt felhős időnk lesz, a többi naphoz hasonlóan szerdán is felszakadozik majd a felhőzet és a reggeli fagytól még mindig nem kell tartanunk. De reggelre lehetséges a ködfoltok és a pára foltok kialakulása, így minden sofőrnek majd nagyobb figyelemmel kell közlekednie az utakon.
