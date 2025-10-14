Erősen beborult ég, gyenge eső, de délután visszatér a napsütés - ez vár ránk szerdán

Szerda hajnaltól északon és északnyugaton elszórtan lehetséges majd kisebb zápor vagy gyenge eső. A holnapi időjárás Esztergom körül hasonló lesz a hétfői és keddi napokhoz, reggel ködre és felhős égre ébredünk, ami a későbbi órákban egyre több helyen felszakadozik majd. Az Időkép Esztergom térségére nem mutat esőt, és reggel 9-ig erősen felhős lesz az ég, majd délután 13-ig csak borult égre számíthatunk.

A holnapi időjárás Esztergomban akár esőt is hozhat

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Mit hozhat még a holnapi időjárás Esztergomban?

Az előrejelzés 2025. október 14-én, 15:30-kor készült.

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint szerdán hajnalban nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, majd hajnalra vékonyodik, egyes részeken szakadozottá válik a felhőzet. Néhol gyenge eső, zápor előfordulhat. A változó irányú szél többnyire gyenge lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között várható, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat.

Délelőtt és délután egyre nagyobb területen szakadozik a felhőzet, az ország döntő részén több órára kisüt a nap. Néhol gyenge eső, zápor előfordulhat. Az északias szél nagyrészt mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

A Köpönyeg.hu prognózisa szerint október 15-én eleinte erősen, majd közepesen felhős lesz az ég, és elszórtan alakulnak ki záporok. 11 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk.

Napszakos előrejelzés Esztergom területére

Szerda reggel és délelőtt:

A szerda hajnali hőmérséklet 6 fok körül lesz

Borult idő várható

Többnyire gyenge szél

Gyenge eső, zápor előfordulhat

Szerda délután:

Esztergom hőmérséklete délután 15 fok körül lesz

Szakadozó felhőzet, több órás napsütés

Mérsékelt északias szél

Hétfő este és éjszaka:

Összefoglalás

Holnap előfordulhat kisebb eső, de nagyrészt felhős időnk lesz, a többi naphoz hasonlóan szerdán is felszakadozik majd a felhőzet és a reggeli fagytól még mindig nem kell tartanunk. De reggelre lehetséges a ködfoltok és a pára foltok kialakulása, így minden sofőrnek majd nagyobb figyelemmel kell közlekednie az utakon.