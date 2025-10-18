október 18., szombat

Lukács névnap

10°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Vasárnap is marad a nyugalom: kellemes, napos idő várható Esztergomban

Címkék#Duna#Esztergom#előrejelzés#időjárás

Október 19-én Esztergomban a megszokott őszi nyugalommal indul a nap, amit délután kellemes napsütés követ. A holnapi időjárás Esztergom térségében frontmentes, csapadékmentes időt hoz, a Duna partján igazi őszi békességgel.

Kemma.hu

A holnapi időjárás Esztergom térségében nyugodt, derűs időt ígér, igazi őszi hangulattal. Az OMSZ szerint reggel 6–7 °C körül alakul a hőmérséklet, napközben viszont 16 °C körül tetőzik. A Köpönyeg előrejelzése alapján a vasárnapi időjárás Esztergomban csapadékmentes, és a Rainviewer radarképe szerint sem érkezik eső a környékre. A szél gyenge marad, déli irányból fújhat.

Trees,With,Multicolored,Leaves,On,The,Grass,In,The,Park., időjárás, ősz, napsütés, holnapi időjárás Esztergom
A holnapi időjárás Esztergomban csendes, napsütéses vasárnapot ígér
Fotó: LeManna / Forrás: Shutterstock

Az előrejelzés 2025. október 18-án, 17:30-kor készült.

Mit ígér a holnapi időjárás Esztergom térségében?

A hajnali órákban helyenként pára vagy gyenge köd képződhet, de hamar felszáll, és a nap sugarai átsütnek a Dunakanyar felett. A napos őszi idő Esztergomban így ideális lesz sétára, kirándulásra vagy akár a Bazilika környékének felfedezésére is. A meteorológusok szerint anticiklon alakítja térségünk időjárását, így a holnapi időjárás Esztergom területén továbbra is száraz és kiegyensúlyozott marad.

Estére enyhe lehűlés, de továbbra is nyugalom

Vasárnap estére 9–10 °C köré csökken a hőmérséklet, a levegő tiszta marad, a szél alig érezhető. A HungaroMet előrejelzése megerősíti: a nap csapadék nélkül telik, és marad a nyugodt, őszi idő. A Esztergom holnapi időjárás előrejelzés tehát a hét legszebb napját hozhatja a városnak.

Hasznos tanácsok vasárnapra

  • Reggel még jól jön egy melegebb kabát, délután viszont elég lehet egy pulóver
  • Aki fotózni vagy kirándulni indul, érdemes a déli órákra időzíteni, akkor lesz a legtöbb napsütés
  • Estére lehűlés várható, így szabadtéri programokhoz érdemes réteges öltözetet választani

Összegzés

A holnapi időjárás Esztergom térségében csendes, kellemes vasárnapot ígér. Reggel hűvös, délután napos idő várható, 15–16 fokos csúcshőmérséklettel és gyenge széllel. A csapadékmentes idő Esztergomban ideális lesz a hét lezárásához – igazi őszi, nyugodt nap elé nézünk.

Térképen is mutatjuk, miként alakul az időjárás
Forrás: HungaroMet

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu