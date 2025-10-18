Vasárnap is marad a nyugalom: kellemes, napos idő várható Esztergomban

A holnapi időjárás Esztergom térségében nyugodt, derűs időt ígér, igazi őszi hangulattal. Az OMSZ szerint reggel 6–7 °C körül alakul a hőmérséklet, napközben viszont 16 °C körül tetőzik. A Köpönyeg előrejelzése alapján a vasárnapi időjárás Esztergomban csapadékmentes, és a Rainviewer radarképe szerint sem érkezik eső a környékre. A szél gyenge marad, déli irányból fújhat.

A holnapi időjárás Esztergomban csendes, napsütéses vasárnapot ígér

Az előrejelzés 2025. október 18-án, 17:30-kor készült.

Mit ígér a holnapi időjárás Esztergom térségében?

A hajnali órákban helyenként pára vagy gyenge köd képződhet, de hamar felszáll, és a nap sugarai átsütnek a Dunakanyar felett. A napos őszi idő Esztergomban így ideális lesz sétára, kirándulásra vagy akár a Bazilika környékének felfedezésére is. A meteorológusok szerint anticiklon alakítja térségünk időjárását, így a holnapi időjárás Esztergom területén továbbra is száraz és kiegyensúlyozott marad.