Vasárnap is marad a nyugalom: kellemes, napos idő várható Esztergomban
Október 19-én Esztergomban a megszokott őszi nyugalommal indul a nap, amit délután kellemes napsütés követ. A holnapi időjárás Esztergom térségében frontmentes, csapadékmentes időt hoz, a Duna partján igazi őszi békességgel.
A holnapi időjárás Esztergom térségében nyugodt, derűs időt ígér, igazi őszi hangulattal. Az OMSZ szerint reggel 6–7 °C körül alakul a hőmérséklet, napközben viszont 16 °C körül tetőzik. A Köpönyeg előrejelzése alapján a vasárnapi időjárás Esztergomban csapadékmentes, és a Rainviewer radarképe szerint sem érkezik eső a környékre. A szél gyenge marad, déli irányból fújhat.
Az előrejelzés 2025. október 18-án, 17:30-kor készült.
Mit ígér a holnapi időjárás Esztergom térségében?
A hajnali órákban helyenként pára vagy gyenge köd képződhet, de hamar felszáll, és a nap sugarai átsütnek a Dunakanyar felett. A napos őszi idő Esztergomban így ideális lesz sétára, kirándulásra vagy akár a Bazilika környékének felfedezésére is. A meteorológusok szerint anticiklon alakítja térségünk időjárását, így a holnapi időjárás Esztergom területén továbbra is száraz és kiegyensúlyozott marad.
Estére enyhe lehűlés, de továbbra is nyugalom
Vasárnap estére 9–10 °C köré csökken a hőmérséklet, a levegő tiszta marad, a szél alig érezhető. A HungaroMet előrejelzése megerősíti: a nap csapadék nélkül telik, és marad a nyugodt, őszi idő. A Esztergom holnapi időjárás előrejelzés tehát a hét legszebb napját hozhatja a városnak.
Hasznos tanácsok vasárnapra
- Reggel még jól jön egy melegebb kabát, délután viszont elég lehet egy pulóver
- Aki fotózni vagy kirándulni indul, érdemes a déli órákra időzíteni, akkor lesz a legtöbb napsütés
- Estére lehűlés várható, így szabadtéri programokhoz érdemes réteges öltözetet választani
Összegzés
A holnapi időjárás Esztergom térségében csendes, kellemes vasárnapot ígér. Reggel hűvös, délután napos idő várható, 15–16 fokos csúcshőmérséklettel és gyenge széllel. A csapadékmentes idő Esztergomban ideális lesz a hét lezárásához – igazi őszi, nyugodt nap elé nézünk.