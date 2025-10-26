2 órája
Betört a hidegfront, kiadták a riasztást: nem csak a széltől kell tartani
Kiadták a riasztás és elsőfokú figyelmeztetést zivatar miatt. Lehűlést, mennydörgést és villámokat hoz a hidegfront ma. És a holnapi időjárás sem ígér sok jót.
Kiadták a riasztást és citromsárga vagyis elsőfokú figyelmeztetést zivatarok miatt. A HunagroMet szerint az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! A hidegfront ma elsősorban az északnyugati határ közelében dörgést, villámlást hozhat.
Hidegfront ma vármegyénkben
A tegnapi időjárás-előrejelzésünk alapján több helyen várható eső és zápor, zivatar is kialakulhat, majd az éjszaka második felében nagyobbrészt szűnik majd meg a csapadék. Leghidegebb órákban 6–7 fokig hűl az idő, a felhőzet továbbra is magas marad. A szél mérsékeltté válhat, de felerősödés nem várható.
Meglepő, mit hoz a vasárnap az időjárásban: itt a friss előrejelzés
Tatán kora délután támadt fel a viharos szél, és ott már el is kezdett esni az eső. Komáromban pedig egészen délutánig nagyon szép napos idő volt, amikor egyszer csak leszakadt az ég.
Milyen lesz a holnapi időjárás?
De azt is megnéztük, hogy milyen lesz a holnapi időjárás térségünkben. Hétfőn változóan felhős, szeles, mozgalmas idő várható. Zápor csak elszórtan fordul elő. 11-13 fok között mozoghat a hőmérséklet. A hidegfront ma és holnap is érezhető lesz. A front érzékenyek a következő két nap miatt a hideg és a melegfront miatt is aggódhatnak. A holnap reggeli ködfoltokat az egyre erősödő szél hamar feloszlatja.
Az időjárás Tatabánya területén sem lesz valami fényes, a lehűlés miatt csak 13 fokra számíthatunk. A mai naphoz hasonlóan a délutáni esti órákban újból eső és zivatar keletkezhet.