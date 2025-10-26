Betört a hidegfront, kiadták a riasztást: nem csak a széltől kell tartani

Tatán már tombol az időjárás

Forrás: Kemma.hu

Tatán kora délután támadt fel a viharos szél, és ott már el is kezdett esni az eső. Komáromban pedig egészen délutánig nagyon szép napos idő volt, amikor egyszer csak leszakadt az ég.

Milyen lesz a holnapi időjárás?

De azt is megnéztük, hogy milyen lesz a holnapi időjárás térségünkben. Hétfőn változóan felhős, szeles, mozgalmas idő várható. Zápor csak elszórtan fordul elő. 11-13 fok között mozoghat a hőmérséklet. A hidegfront ma és holnap is érezhető lesz. A front érzékenyek a következő két nap miatt a hideg és a melegfront miatt is aggódhatnak. A holnap reggeli ködfoltokat az egyre erősödő szél hamar feloszlatja.

Az időjárás Tatabánya területén sem lesz valami fényes, a lehűlés miatt csak 13 fokra számíthatunk. A mai naphoz hasonlóan a délutáni esti órákban újból eső és zivatar keletkezhet.