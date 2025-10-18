Hidegfront érkezik szombaton

A koponyeg.hu előrejelzése szerint szombaton kezdetben borult, erősen felhős ég lesz jellemző, majd a nap előrehaladtával fokozatosan szakadozik a felhőtakaró. A légmozgás több helyen élénk, néhol erős lehet. Elszórtan kisebb zápor is kialakulhat. Hajnalban 5 fok körüli minimumra, napközben 14 fokra számíthatunk. Hidegfront érkezik.

A HungaroMet prognózisa szerint szombaton reggel északnyugat felől felhőtömbök érkeznek - főként az északi, északnyugati és délkeleti tájakon lehet több felhő -, ugyanakkor a tartósan derült részeken átmeneti ködfoltok képződhetnek. Gyenge csapadék továbbra is csak néhol fordulhat elő, és a légmozgás is gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a felhősebb tájakon többnyire 4 és 10, másutt általában -3 és +4 fok között alakul.

Napközben aztán a felhőtömbök tovább vonulnak délkelet felé, és egyre nagyobb területen fordul naposra az idő, de a keleti és déli országrészben még este is maradhatnak felhősebb területek. Elsősorban az északkeleti tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső, futó zápor. Egyre többfelé megélénkül, helyenként olykor meg is erősödik az északnyugati szél. Kora délután általában 12 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk, de a tartósabban felhős északkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő.