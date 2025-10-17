1 órája
Időjárás előrejelzés Tatabányán és a megyében: változékony, őszi hétvége várható +videó
Mutatjuk, mire számíthatnak a komárom-esztergomiak az előttünk álló két napban, október 18–19-én. Hőmérséklet, csapadék, szél és fronthelyzet részletesen. A hétvégi időjárás Tatabányán változékonynak ígérkezik.
A met.hu és a koponyeg.hu időjárás előrejelzése alapján a hétvégi időjárás Tatabányán változékony, de enyhe őszi képet mutat majd, de ez igaz egész Komárom-Esztergom vármegye térségére is. Lesz napsütés, de a felhők és az időnként megélénkülő szél is beleszólhat a hétvégi programokba.
Az előrejelzés október 17-én 16:00-kor készült, a legfrissebb adatok alapján.
Ilyen lesz a hétvégi időjárás Tatabányának a hétvégén
Szombaton köd, felhők és enyhe szél jellemzi az időt
A szombati nap reggel párásan, helyenként sűrű köddel indul, a hőmérséklet 8–10 fok körül alakul. Délelőtt fokozatosan felszakadozik a felhőzet, délutánra 16-17 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Kisebb záporok előfordulhatnak, de komoly esőre nem kell számítani. A délutáni órákban gyenge északnyugati szél fúj, ami estére enyhül.
Tipp: A kora reggeli órákban a köd miatt csúszós útszakaszokra kell készülni, ezért érdemes óvatosan vezetni, különösen a 1-es főúton és a város környéki dombos szakaszokon.
Vasárnap több napsütés, de erősödő szél
Vasárnap reggel hűvös, 7–9 fok körüli időre ébredhetnek a tatabányaiak, de napközben kellemes őszi napsütés várható. A hőmérséklet elérheti a 19 fokot, és csak rövid időre zavarhatják felhők az eget. Késő délutántól azonban erősödő északnyugati szél hozhat lehűlést, estére 9–11 fok közé süllyed a hőmérséklet.
Tipp: Réteges öltözet javasolt. Dél körül még kellemes, napos időben lehet sétálni például a Turul-emlékműnél vagy a Szelim-barlangnál.
Fedezd fel a Szelim-barlang izgalmas világát - 5 érdekesség a legendáktól a filmforgatásokigGyere te is túrázni a Gerecsébe a Szelim-barlanghoz!
Videón a barlang, amit minden tatabányainak ismernie kell
Figyelmeztetések és különleges jelenségek
A HungaroMet szerint hajnalban sűrű köd is kialakulhat, ezért az autósoknak ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni. Komolyabb eső vagy vihar nem várható, de a változékony időjárás miatt érdemes követni a friss jelentéseket.
Összefoglalás
Tatabányán és környékén változékony, de enyhe őszi hétvége várható. Szombaton több lesz a felhő, vasárnap viszont több napsütésre számíthatunk.
A hőmérséklet napközben 18–20 fok, estére 10 fok köré hűl. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, de frontátvonulás nem várható.
