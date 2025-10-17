október 17., péntek

Hedvig névnap

13°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kemma.hu videó

1 órája

Időjárás előrejelzés Tatabányán és a megyében: változékony, őszi hétvége várható +videó

Címkék#Kemma videó#HungaroMet#hétvégi időjárás#időjárás előrejelzés#időjárás#ősz

Mutatjuk, mire számíthatnak a komárom-esztergomiak az előttünk álló két napban, október 18–19-én. Hőmérséklet, csapadék, szél és fronthelyzet részletesen. A hétvégi időjárás Tatabányán változékonynak ígérkezik.

Milány Botond

A met.hu és a koponyeg.hu időjárás előrejelzése alapján a hétvégi időjárás Tatabányán változékony, de enyhe őszi képet mutat majd, de ez igaz egész Komárom-Esztergom vármegye térségére is. Lesz napsütés, de a felhők és az időnként megélénkülő szél is beleszólhat a hétvégi programokba.

hétvégi időjárás Tatabányán
Hétvégi időjárás Tatabányán: ez vár ránk
Fotó: Hagymási B. / Forrás:  Kemma.hu

Az előrejelzés október 17-én 16:00-kor készült, a legfrissebb adatok alapján.

Ilyen lesz a hétvégi időjárás Tatabányának a hétvégén

Szombaton köd, felhők és enyhe szél jellemzi az időt

A szombati nap reggel párásan, helyenként sűrű köddel indul, a hőmérséklet 8–10 fok körül alakul. Délelőtt fokozatosan felszakadozik a felhőzet, délutánra 16-17 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Kisebb záporok előfordulhatnak, de komoly esőre nem kell számítani. A délutáni órákban gyenge északnyugati szél fúj, ami estére enyhül.

Tipp: A kora reggeli órákban a köd miatt csúszós útszakaszokra kell készülni, ezért érdemes óvatosan vezetni, különösen a 1-es főúton és a város környéki dombos szakaszokon.

Vasárnap több napsütés, de erősödő szél

Vasárnap reggel hűvös, 7–9 fok körüli időre ébredhetnek a tatabányaiak, de napközben kellemes őszi napsütés várható. A hőmérséklet elérheti a 19 fokot, és csak rövid időre zavarhatják felhők az eget. Késő délutántól azonban erősödő északnyugati szél hozhat lehűlést, estére 9–11 fok közé süllyed a hőmérséklet.

Tipp: Réteges öltözet javasolt. Dél körül még kellemes, napos időben lehet sétálni például a Turul-emlékműnél vagy a Szelim-barlangnál.

Figyelmeztetések és különleges jelenségek

A HungaroMet szerint hajnalban sűrű köd is kialakulhat, ezért az autósoknak ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni. Komolyabb eső vagy vihar nem várható, de a változékony időjárás miatt érdemes követni a friss jelentéseket.

Összefoglalás

Tatabányán és környékén változékony, de enyhe őszi hétvége várható. Szombaton több lesz a felhő, vasárnap viszont több napsütésre számíthatunk.
A hőmérséklet napközben 18–20 fok, estére 10 fok köré hűl. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, de frontátvonulás nem várható.

Kövess minket, hogy elsőként értesülj a legfrissebb időjárás-előrejelzésekről és figyelmeztetésekről!

 

Kemma.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu