Időjárás előrejelzés Tatabányán és a megyében: változékony, őszi hétvége várható +videó

A met.hu és a koponyeg.hu időjárás előrejelzése alapján a hétvégi időjárás Tatabányán változékony, de enyhe őszi képet mutat majd, de ez igaz egész Komárom-Esztergom vármegye térségére is. Lesz napsütés, de a felhők és az időnként megélénkülő szél is beleszólhat a hétvégi programokba.

Hétvégi időjárás Tatabányán: ez vár ránk

Fotó: Hagymási B. / Forrás: Kemma.hu

Az előrejelzés október 17-én 16:00-kor készült, a legfrissebb adatok alapján.

Ilyen lesz a hétvégi időjárás Tatabányának a hétvégén

Szombaton köd, felhők és enyhe szél jellemzi az időt

A szombati nap reggel párásan, helyenként sűrű köddel indul, a hőmérséklet 8–10 fok körül alakul. Délelőtt fokozatosan felszakadozik a felhőzet, délutánra 16-17 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Kisebb záporok előfordulhatnak, de komoly esőre nem kell számítani. A délutáni órákban gyenge északnyugati szél fúj, ami estére enyhül.

Tipp: A kora reggeli órákban a köd miatt csúszós útszakaszokra kell készülni, ezért érdemes óvatosan vezetni, különösen a 1-es főúton és a város környéki dombos szakaszokon.

Vasárnap több napsütés, de erősödő szél

Vasárnap reggel hűvös, 7–9 fok körüli időre ébredhetnek a tatabányaiak, de napközben kellemes őszi napsütés várható. A hőmérséklet elérheti a 19 fokot, és csak rövid időre zavarhatják felhők az eget. Késő délutántól azonban erősödő északnyugati szél hozhat lehűlést, estére 9–11 fok közé süllyed a hőmérséklet.

Tipp: Réteges öltözet javasolt. Dél körül még kellemes, napos időben lehet sétálni például a Turul-emlékműnél vagy a Szelim-barlangnál.