Őszi kirándulóidő: napsütés és enyhe levegő köszönt Esztergomra a hétvégén
Október második hétvégéje az őszi kirándulásoknak is kedvez: Esztergomban napos, nyugodt idő vár ránk péntektől vasárnapig. A hétvégi időjárás Esztergom térségében igazi őszi hangulatot hoz – hűvös reggelekkel, enyhe nappalokkal és csapadékmentes esték várhatók.
A hétvégi időjárás Esztergom térségében pénteken és szombaton is barátságos idővel indul, vasárnapra pedig még több napsütésre van kilátás. Az OMSZ adatai szerint pénteken 7–9 °C körüli reggeli hőmérsékletre számíthatunk, délután 16–17 fokkal. A Köpönyeg és az Időkép is száraz napokat jelez, enyhe nyugati széllel. Szombaton kissé több felhő érkezik, de csapadék ekkor sem várható.
Mit ígér a hétvégi időjárás Esztergom térségében?
Pénteken kellemes, napos idő várható
Az előrejelzések szerint a pénteki nap Esztergomban igazi őszi egyensúlyt ígér: a Duna mentén párás reggelre ébredünk, napközben viszont 17 fokig melegedhet a levegő. A szél gyenge, a levegő tiszta marad, a Rainviewer radarképe sem mutat csapadékzónát a térség felett.
Szombaton több felhő, de továbbra is száraz marad az idő
Szombaton időnként megnövekedhet a felhőzet, de a meteorológusok szerint továbbra is anticiklon határozza meg az időjárást. Esztergom hőmérséklete 15–16 fok között tetőzik, estére 9 fok köré hűl a levegő. Zivatar továbbra sem valószínű.
Vasárnap újra sok napsütés és igazi őszi hangulat lesz
A vasárnap már derültebb időt hoz, sok napsütéssel és kellemes, őszi hangulattal. A HungaroMet adatai alapján frontmentes lesz a nap, a Tatárárok környékén és a város magasabb pontjain is őszi derű várható. A délutáni hőmérséklet 16 fok körül, este pedig 8 fok körül alakul.
Hasznos tanácsok a hétvégére
- Pénteken reggelre készíts elő egy melegebb kabátot, mert hűvös lehet a Duna mentén.
- Szombaton réteges öltözet javasolt, dél körül már melegebb lesz.
- Vasárnap ideális idő lesz egy kirándulásra vagy egy sétára a Bazilika körül – napsütésre és nyugodt időre számíthatsz.
Összegzés
A hétvégi időjárás Esztergom térségében kellemes, napos és száraz lesz. Pénteken és szombaton 16–17 °C körüli maximumok, vasárnap hasonlóan enyhe idő várható. Csapadék nem valószínű, a szél is gyenge marad – igazi őszi hétvége elé nézünk Esztergomban.