Őszi kirándulóidő: napsütés és enyhe levegő köszönt Esztergomra a hétvégén

A hétvégi időjárás Esztergom térségében pénteken és szombaton is barátságos idővel indul, vasárnapra pedig még több napsütésre van kilátás. Az OMSZ adatai szerint pénteken 7–9 °C körüli reggeli hőmérsékletre számíthatunk, délután 16–17 fokkal. A Köpönyeg és az Időkép is száraz napokat jelez, enyhe nyugati széllel. Szombaton kissé több felhő érkezik, de csapadék ekkor sem várható.

A hétvégi időjárás Esztergom térségében kellemes, frontmentes időt ígér

Fotó: Z. M. / Forrás: 24 Óra

Mit ígér a hétvégi időjárás Esztergom térségében?

Pénteken kellemes, napos idő várható

Az előrejelzések szerint a pénteki nap Esztergomban igazi őszi egyensúlyt ígér: a Duna mentén párás reggelre ébredünk, napközben viszont 17 fokig melegedhet a levegő. A szél gyenge, a levegő tiszta marad, a Rainviewer radarképe sem mutat csapadékzónát a térség felett.

Szombaton több felhő, de továbbra is száraz marad az idő

Szombaton időnként megnövekedhet a felhőzet, de a meteorológusok szerint továbbra is anticiklon határozza meg az időjárást. Esztergom hőmérséklete 15–16 fok között tetőzik, estére 9 fok köré hűl a levegő. Zivatar továbbra sem valószínű.

Vasárnap újra sok napsütés és igazi őszi hangulat lesz

A vasárnap már derültebb időt hoz, sok napsütéssel és kellemes, őszi hangulattal. A HungaroMet adatai alapján frontmentes lesz a nap, a Tatárárok környékén és a város magasabb pontjain is őszi derű várható. A délutáni hőmérséklet 16 fok körül, este pedig 8 fok körül alakul.

Hasznos tanácsok a hétvégére

Pénteken reggelre készíts elő egy melegebb kabátot, mert hűvös lehet a Duna mentén.

Szombaton réteges öltözet javasolt, dél körül már melegebb lesz.

Vasárnap ideális idő lesz egy kirándulásra vagy egy sétára a Bazilika körül – napsütésre és nyugodt időre számíthatsz.

Összegzés

A hétvégi időjárás Esztergom térségében kellemes, napos és száraz lesz. Pénteken és szombaton 16–17 °C körüli maximumok, vasárnap hasonlóan enyhe idő várható. Csapadék nem valószínű, a szél is gyenge marad – igazi őszi hétvége elé nézünk Esztergomban.