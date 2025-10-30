Köd, szél, napsütés? Mutatjuk, mire számíthatunk csütörtökön

Mutatjuk, mire számíthatnak a Komárom-Esztergom vármegyeiek holnap. A HungaroMet friss modelljei alapján október 30-án a csütörtöki időjárás enyhe, de helyenként borongós arcát mutatja majd.

Ezt hozza majd a csütörtöki időjárás

Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

Reggel nyugat felől fokozatosan megnövekszik a fátyolfelhőzet, miközben északkeleten átmenetileg alacsonyszintű felhőzet is képződhet. Hajnalban, reggel már vastagabb felhőtömbök is érkezhetnek nyugat felől, de csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél többfelé élénk marad, de főként az Észak-, Északnyugat-Dunántúlon erős, sőt arrafelé néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti, keleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet.

Napközben aztán még nagyrészt fátyolfelhős, napos időben lesz részünk, majd nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ami már délutántól, késő délutántól északnyugat felől csökkenni kezd. Elszórtan kisebb eső, záporeső előfordulhat. A délnyugati, déli szél főként a nap első felében még sokfelé lesz élénk, több helyen erős, néhol viharos, majd nyugatira, északnyugatira fordul a szél, és veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között várható.

A koponyeg.hu előrejelzése szerint a többórás napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor is kialakulhat. A hőmérséklet már 20 fok körül alakul.

Az előrejelzés október 29-én, 21:00 órakor készült.

Csütörtöki időjárás előrejelzés Komárom-Esztergom és Tatabánya térségében

A nap elején ködös, párás idő várható, helyenként gyenge széllel. Napközben rövid időre kisüthet a nap, de alapvetően felhős lesz az ég. A hőmérséklet reggel 8–9 fok, délután 15–17 fok körül alakul. Jelentős csapadék nem várható, de délutánra néhol szitálás előfordulhat.

Reggel, délelőtt

A csütörtöki nap lassan indul: a kora reggeli órákban sűrű köd és párás levegő nehezítheti a közlekedést. A hőmérséklet ekkor 8 fok körül alakul, a szél gyenge vagy szélcsendes lesz.

Délután

A déli órákra a köd fokozatosan feloszlik, enyhén napos, de továbbra is felhős időre készülhetünk. A hőmérséklet 17–19 fok között tetőzik, csapadékra alig van esély. A szél délies irányból mérsékelt marad.