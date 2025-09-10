szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

20°
+32
+18
Zivatarok zavarhatják meg a szerdai napsütést

Szerdán eleinte napos, majd délután változékony, záporokkal és zivatarokkal tarkított idő várható, 23–27 fokos maximumokkal.

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szeptember 10-én, szerdán változóan felhős időre számíthatunk. A reggeli órákban 16–18 fok körüli hőmérsékletre ébredhetünk, napközben pedig 23–27 fok közé melegszik a levegő. A délutáni és esti órákban elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, amelyek környezetében átmenetileg erős széllökésekre is készülni kell.

A HungaroMet előrejelzése szerint szerdán az ország több pontján lehet számítani zivatarokra, ezért a Közép-Dunántúlon sárga figyelmeztetés lesz érvényben. A zivatarokat villámlás, hirtelen szélerősödés, helyenként jégeső és rövid ideig tartó, intenzív csapadék kísérheti. A nap első felében még többórás napsütés várható, de délutántól fokozatosan megnövekszik a gomolyfelhőzet.

Forrás: HungaroMet

 

