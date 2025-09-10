Zivatarok zavarhatják meg a szerdai napsütést

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szeptember 10-én, szerdán változóan felhős időre számíthatunk. A reggeli órákban 16–18 fok körüli hőmérsékletre ébredhetünk, napközben pedig 23–27 fok közé melegszik a levegő. A délutáni és esti órákban elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, amelyek környezetében átmenetileg erős széllökésekre is készülni kell.

A HungaroMet előrejelzése szerint szerdán az ország több pontján lehet számítani zivatarokra, ezért a Közép-Dunántúlon sárga figyelmeztetés lesz érvényben. A zivatarokat villámlás, hirtelen szélerősödés, helyenként jégeső és rövid ideig tartó, intenzív csapadék kísérheti. A nap első felében még többórás napsütés várható, de délutántól fokozatosan megnövekszik a gomolyfelhőzet.