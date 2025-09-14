szeptember 14., vasárnap

Apokaliptikus fordulat az időjárásban: villámárviz fenyeget, mondjuk, jelenleg hol van zivatar

A mai időjárásban minden lesz, csak köszönet nem, ezt azok már biztosan metapaszták, akik a hűvös reggelen mennydörgő robajra és szakadó esőre ébredtek, de máshol sem ússzuk meg. A hidegfront ránkrúgta az ajtót, már kipattantak az első villámok is. Mondjuk, jelenleg hol van zivatar és mi vár ránk vasárnap.

Kemma.hu

Mennydörgésre ébredtek Komárom-Esztergom vármegye több településén reggel, és az eső is elkezdett szakadni, például Tatán kora reggel. Ez is jól mutaja, amit a Hungaromet prognózisa is ígér: a mai időjárás nem lesz kegyes hozzánk. A zivatarok miatt elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki az ország nagy részére, a nyugati és a keleti megyéket leszámítva az ország középső részére, Komárom-Esztergom, Fejér, Tolna, Veszprém , Somogy és Baranya vármegyékre, a Duna túloldalán Bács-Kiskunra, Nógrádra, észak-kelet határmenti járásaira, Hevesre egyaránt, de Szeged környékére is. Emellett elsőfokú figyelmeztetés van érvényben az ország egész területére. 

A hidegfront végészáguld az országon, zivatarok kísérik majd az útját
A hidegfront végészáguld az országon, zivatarok kísérik majd az útját
Fotó: W. P. / Forrás: 24 Óra

Villámárvizeket is hozhat a sok-sok zivatar

Az időjárás-előrejelzés szerint a vasárnap hajnalban nyugat felől érkező hidegfront már maga előtt is zivatarokat fog kipattintani, de vele is érkezik majd intenzív csapadék és a lehűlés is. Akár 20-23 milliméter csapadék is eshet. Ez a frontzóna beteríti majd hazánkat, ahogy kelet felé mozog.

Milyen lesz a mai időjárás?

Lehűlésre, szélre, jégre számíthatunk, ha röviden akarjuk összefoglalni, de lássuk bővebben! Mint a Hungaromet írja, a déli óráktól újabb zivatarhullám várható, ez főleg a déli országrészben okozhat gondokat, így a mai időjárás Pécs környékén is okozhat akár újabb villámárvizeket is, de jégre, viharos széllökésekre is van esély. Hozzátették: területi átlagban helyenként a 20 millimétert is meghaladhatja a lehulló csapadék mennyisége, de az ismétlődő záporokból, zivatarokból egy-egy helyen akár 40 milliméter feletti értékek is összegyűlhetnek. 

A Köpönyeg emlékeztetett rá: a hidegfront előtt még 25 fok is lehet, majd a front után 20 fok alá süllyedhet a hőmérséklet. Az időjárás Tatabánya környékére 19 fokos maximumot ígér, valamint 40 kilométer/óra körüli széllökéseket. Az időjárás és radarkép szerint vasárnap reggel egy a Duna mentén délről észak felé haladó csapadékzóna áztatja el az ország középső harmadát, de tegnap azt is megmutatták, hogyan terít be majd minket a frontzóna.

Jelenleg hol van zivatar?

Mint említettük, Tatán már leszakadt az ég, intenzíven esik, de Vértessomlón, Máriahalmon és Tatabányán is megmutatta már magát az eső. És hogy hol van még zivatar? A déli országrászben, Madarason villámlás és eső volt a reggeli ébresztő, csakúgy mint az ország középső részén például Fóton és Tápiószelén, ahol csapadékkal indult a nap. 

 

