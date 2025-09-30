Zápor, jégdara, talajmenti fagy – változékony idő vár kedden

A koponyeg.hu előrejelzése szerint kedden továbbra is sokfelé lesz felhős az ég, de időnként kisüt a nap – főként a Dunántúl délnyugati részén. Elszórtan csapadékra is számítani lehet. Az északkeleti szél megerősödik, amely hűvösebb levegőt sodor hazánk fölé, így a hőmérséklet 15 fok közelébe esik vissza.

A HungaroMet prognózisa szerint kedden hajnalban a záporos gócok az esti, késő esti órákban lecsengnek, miközben a gomolyfelhők is a legtöbb helyen feloszlanak - nagy területen kiderül az ég. Később, az éjszaka második felétől ugyanakkor a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon erőteljes felhősödés kezdődik, az egyre vastagabb felhőzetből pedig néhány helyen az eső is csepereghet. Az északias szél fokozatosan gyengül, élénk széllökés hajnalban már csak az északkeleti megyékben lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1, 7 fok között alakul, de a derült, szélvédett hidegre hajlamos helyeken -1, -2 fokig hűlhet a levegő. Talajmenti fagy másutt is több helyen előfordulhat.

Napközben aztán a nyugati, délnyugati tájakat beborító vastag felhőzet, csak lassan terjeszkedik keleti irányba, a késő délutáni, esti órákban megközelítőleg az ország délnyugati felét, kétharmadát érinti. Előtte az ország nagy részén többórás napsütésre számíthatunk gomolyfelhő-képződés mellett. A gomolyfelhőkből helyenként zápor, zivatar - néhol jégdara kíséretében - , az összefüggő, vastag felhőzetből néhol csepergő eső előfordulhat. Az északias szél inkább csak a Zemplénben, valamint a Bodrogközben élénkülhet meg, másutt döntően mérsékelt marad. Délutánra általában 10 és 17 fok közé melegszik fel a levegő.