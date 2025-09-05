Sokkoló a hivatalos vízhőfok: ezért jobb most strandolni, mint a 40 fokos kánikulában

Míg a legtöbben már az őszi ruhákat keresik a szekrényben, a legokosabb strandolók csak most indulnak a partra. A nyár végi strandolás ugyanis a legjobb dolog, ami történhet veled: a vízhőfok még mindig kellemes, de a tömeg és a brutális kánikula már a múlté. - értesültünk a met.hu oldaláról.

A nyárvégi strandolás előnyei: nincs tömeg és a vízhőfok is ideális.

Fotó: andras_csontos / Forrás: Shutterstock

Elképesztően jó a vízhőfok még: a hivatalos adatok sem hazudnak!

Sokan azt hiszik, augusztus végén már vége a strandszezonnak, pedig a valóság egészen más. A met.hu szombati adatai szerint a Balatoni vize Siófoknál még mindig 23 fokos, a Velencei-tó Agárdnál pedig 27 fokos. A levegő hőmérséklete is tökéletes: a Balatonnál 29, a Velencei-tónál pedig akár 31 fok is lehet.

Mivel hétfőn beköszönt a "vénasszonyok nyara", így bátran tervezz strandolást 30 fok közeli hét eleji napokra, hiszen a vízhőfok ideális lesz hozzá!

De nem csak a Dunántúlon érdemes csobbanni! A Tisza-tó vize szintén kellemes, 25 fokos, miközben a levegő akár 32-33 fokig is felmelegedhet. A vízhőfok tehát még mindig tökéletes, de a legjava csak most jön!

Vége a tömegnek és a kánikulának: a tiéd az egész part!

Emlékszel még a júliusi heringpartira, a lépésben araszolásra a parkolóért és a tűző napra, ami elől nem volt menekvés? Felejtsd el! A nyár végi strandolás legnagyobb előnye, hogy nincs tömeg. A part szinte üres, a vízhőfok több, mint ideális és nem kell órákat várni egy lángosra. A levegő hőmérséklete is sokkal kellemesebb, így nem kapsz napszúrást, csak a kellemes, meleg napsütést élvezheted.

Ha pedig a megyében keresel még ideális strandolóhelyet, próbáld ki az ország legtisztább tavát!

Ne habozz, használd ki az utolsó igazi nyári napokat! Irány a part, csobbanj egyet a kellemes vízben, és élvezd a nyugalmat, amiről a főszezonban csak álmodni lehet. Te is mész még strandolni a hétvégén? Írd meg nekünk kommentben!