szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

26°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szeptemberi strandolás

9 órája

Sokkoló a hivatalos vízhőfok: ezért jobb most strandolni, mint a 40 fokos kánikulában

Címkék#Velencei- tó#vízhőfok#Tisza-tó#vízhőmérséklet#Balaton#strand

Ne tedd el a fürdőruhát! A legfrissebb vízhőfok adatok bizonyítják, hogy a tavaink vize még mindig tökéletes a fürdésre. Nincs tömeg, nincs kánikula – ez a profik titka, amit most elárulunk.

Kemma.hu

Míg a legtöbben már az őszi ruhákat keresik a szekrényben, a legokosabb strandolók csak most indulnak a partra. A nyár végi strandolás ugyanis a legjobb dolog, ami történhet veled: a vízhőfok még mindig kellemes, de a tömeg és a brutális kánikula már a múlté. - értesültünk a met.hu oldaláról.

A Balaton vízhőfoka nyár végén: nyugodt víztükör a strandon.
A nyárvégi strandolás előnyei: nincs tömeg és a vízhőfok is ideális.
Fotó: andras_csontos / Forrás:  Shutterstock

Elképesztően jó a vízhőfok még: a hivatalos adatok sem hazudnak!

Sokan azt hiszik, augusztus végén már vége a strandszezonnak, pedig a valóság egészen más. A met.hu szombati adatai szerint a Balatoni vize Siófoknál még mindig 23 fokos, a Velencei-tó Agárdnál pedig 27 fokos. A levegő hőmérséklete is tökéletes: a Balatonnál 29, a Velencei-tónál pedig akár 31 fok is lehet.

Mivel hétfőn beköszönt a "vénasszonyok nyara", így bátran tervezz strandolást 30 fok közeli hét eleji napokra, hiszen a vízhőfok ideális lesz hozzá!

De nem csak a Dunántúlon érdemes csobbanni! A Tisza-tó vize szintén kellemes, 25 fokos, miközben a levegő akár 32-33 fokig is felmelegedhet. A vízhőfok tehát még mindig tökéletes, de a legjava csak most jön!

Vége a tömegnek és a kánikulának: a tiéd az egész part!

Emlékszel még a júliusi heringpartira, a lépésben araszolásra a parkolóért és a tűző napra, ami elől nem volt menekvés? Felejtsd el! A nyár végi strandolás legnagyobb előnye, hogy nincs tömeg. A part szinte üres, a vízhőfok több, mint ideális és nem kell órákat várni egy lángosra. A levegő hőmérséklete is sokkal kellemesebb, így nem kapsz napszúrást, csak a kellemes, meleg napsütést élvezheted.

Ha pedig a megyében keresel még ideális strandolóhelyet, próbáld ki az ország legtisztább tavát!

Ne habozz, használd ki az utolsó igazi nyári napokat! Irány a part, csobbanj egyet a kellemes vízben, és élvezd a nyugalmat, amiről a főszezonban csak álmodni lehet. Te is mész még strandolni a hétvégén? Írd meg nekünk kommentben!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu