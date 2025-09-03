szeptember 3., szerda

48 perce

Kiadták a figyelmeztetést: bármikor leszakadhat az ég

Címkék#időjárás#zivatar#vihar

Gyönyörű időjárásunk volt kedden, de szerda reggel felhős időre ébredtünk. Mondjuk hol és mikor lehet viharra készülni.

A HungaroMet az ország legtöbb részére citromsárga vagyis elsőfokú figyelmeztetést adott ki szerdára, zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook posztja szerint az északias szél megélénkül, de csak zivatarok mentén lehetnek átmenetileg erős, esetleg viharos széllökések.

Zivatarra, jégesőre és viharos szélre kell számítani
Zivatarra, jégesőre és viharos szélre kell számítani
Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

Vihar a láthatáron

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint, délelőtt fokozatosan szakadozik, gomolyosodik az összefüggő felhőzet, és a gomoly- illetve fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható. Eső, záporeső, zivatar csak kevés helyen, nagyobb eséllyel az északkeleti, keleti országrészben fordulhat elő. Főként a Dunántúlon kísérhetik élénk lökések az északnyugati szelet. Zivatar környékén átmenetileg erős, esetleg viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24, 32 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.

A köpönyeg.hu prognózisa szerint az ég gyakran erősen gomolyfelhős lesz. Reggelig elszórtan, később inkább csak a keleti országrészben fordulhat elő zápor vagy zivatar. A nappali hőmérséklet 25 és 32 fok közé csökken. Az ÉNy-i szél megélénkül.

