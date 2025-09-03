1 órája
Kiadták a figyelmeztetést: bármikor leszakadhat az ég
Gyönyörű időjárásunk volt kedden, de szerda reggel felhős időre ébredtünk. Mondjuk hol és mikor lehet viharra készülni.
A HungaroMet az ország legtöbb részére citromsárga vagyis elsőfokú figyelmeztetést adott ki szerdára, zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook posztja szerint az északias szél megélénkül, de csak zivatarok mentén lehetnek átmenetileg erős, esetleg viharos széllökések.
Vihar a láthatáron
A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint, délelőtt fokozatosan szakadozik, gomolyosodik az összefüggő felhőzet, és a gomoly- illetve fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható. Eső, záporeső, zivatar csak kevés helyen, nagyobb eséllyel az északkeleti, keleti országrészben fordulhat elő. Főként a Dunántúlon kísérhetik élénk lökések az északnyugati szelet. Zivatar környékén átmenetileg erős, esetleg viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24, 32 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.
A köpönyeg.hu prognózisa szerint az ég gyakran erősen gomolyfelhős lesz. Reggelig elszórtan, később inkább csak a keleti országrészben fordulhat elő zápor vagy zivatar. A nappali hőmérséklet 25 és 32 fok közé csökken. Az ÉNy-i szél megélénkül.