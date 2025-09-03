Változékony idővel folytatódik a hét

A koponyeg.hu előrejelzése szerint szerdán gyakran lesz erősen gomolyfelhős az ég. Reggelig elszórtan, napközben már csak keleten fordul elő zápor, zivatar. 25 és 30 fok közé mérséklődik a meleg.

A HungaroMet prognózisa szerint szerdán fokozatosan szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Reggel még elszórtan, majd csak kevés helyen, egyre inkább az ország keleti felén fordulhat elő zápor, zivatar. Főként a Dunántúlon kísérhetik élénk lökések az északnyugati szelet. Zivatar környékén átmenetileg erős, esetleg viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24, 32 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb.