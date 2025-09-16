szeptember 16., kedd

Különleges égi szivárvány lepte meg a vizek városát, pedig eső sem esett +fotó

Címkék#szivárvány#eső#időjárás

Tatán különleges természeti jelenség lepte meg a helyieket. Szivárvány jelent meg az égen úgy, hogy közben egyetlen csepp eső sem esett.

Kemma.hu

A tataiak különleges égi jelenségnek lehettek tanúi kedden reggel: szivárvány ragyogott fel a vizek városának egén, méghozzá teljesen szokatlan időjárási körülmények között. A megszokott szivárványok általában egy zápor vagy eső után jelennek meg, amikor a napfény megtörik a lehulló vízcseppeken.

Szivárvány
Ritka, de most eső nélkül bukkant fel szivárvány
Fotó: Sz.A. / Forrás: 24 Óra

Eső nélkül bukkant fel a szivárvány

Ezúttal azonban nem esett az eső, mégis előbukkant a színes ív az égen. A meteorológiai magyarázat szerint a levegőben lebegő apró páracseppek is képesek hasonló optikai hatást kelteni, így a napfény szóródása és törése látványos szivárványt varázsolhat az égboltra, ahogyan az most is történt.

Fotó: Sz.A. / Forrás: 24 Óra

 

