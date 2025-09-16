Különleges égi szivárvány lepte meg a vizek városát, pedig eső sem esett +fotó

A tataiak különleges égi jelenségnek lehettek tanúi kedden reggel: szivárvány ragyogott fel a vizek városának egén, méghozzá teljesen szokatlan időjárási körülmények között. A megszokott szivárványok általában egy zápor vagy eső után jelennek meg, amikor a napfény megtörik a lehulló vízcseppeken.

Ritka, de most eső nélkül bukkant fel szivárvány

Fotó: Sz.A. / Forrás: 24 Óra

Ezúttal azonban nem esett az eső, mégis előbukkant a színes ív az égen. A meteorológiai magyarázat szerint a levegőben lebegő apró páracseppek is képesek hasonló optikai hatást kelteni, így a napfény szóródása és törése látványos szivárványt varázsolhat az égboltra, ahogyan az most is történt.