Időjárás

2 órája

Odavág a szeptemberi időjárás: a fele sem tréfa annak, ami a Dunántúlra jön

Búcsút intettünk a nyárnak, azonban ez nem minden tekinteteben igaz. A szeptemberi időjárás Komárom-Esztergomba még olyan hőséget hoz, hogy elolvadunk, de még így is jobban fogunk járni, mint az ország keleti részén élők.

Kemma.hu

A nyár rendesen alánk gyújtott, azt nem mondhatnánk, hogy kánikulában szűkölködtünk volna, azt annál inkább, hogy csapadékban igen. Igaz, Komárom-Esztergom vármegyétől kiadós felhőszakadással búcsúzott az augusztus, azonban úgy néz ki, folytatódik a nyár ősszel is. A szeptemberi időjárás Komárom-Esztergomban valóságos nyarat ígér az időjárás-előrejelzések szerint. Hogy pontosan milyen idő lesz szeptemberben szűkebb hazánkban? Máris mondjuk a részleteket.

A szeptemberi időjárás még magával húzza a nyarat Komárom-Esztergomban
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: Kemma.hu

Ilyen lesz a szeptemberi időjárás

Pénteken délután 34 fokok is jönnek, igaz, nem a mi térségünkben, hanem Szeged környékén. De 31 fokot Tatabányára környékére is ígér a Hungaromet. Szombaton 26 fok körüli hőmérsékletre van kilátás. De hogy mi lesz ezután? Mondjuk is. 

A Köpönyeg.hu prognózisa szerint szeptember közepéig szinte biztosan kitart a nyár. A jövő hét közepéig továbbra is 30 fok felett maradhatnak a maximumok. Hogy lehet-e vihar Komárom-Esztergomban? Nagy valószínűséggel a következő napokban ettől nem kell tartanunk, azonban záporok és zivatarok kialakulhatnak, és majd 11-e után számolhatunk több esővel. Ugyanakkor a hőmérséklet még ekkor is barátságos marad a jelek szerint. 

A szeptemberi időjárás még a nyarat érezteti velünk
A Köpönyeg szeptemberi időjárás-előrejelzése 
Forrás: koponyeg.hu

Azonban lesznek olyan területek az országban a következő napokban, ahol nem teljesen a napsütésé lesz a főszerep. A Hungaromet a hét második felére több vármegyére is kiadta a citromsárga figyelmeztetést a heves zivatarok veszélye miatt. Szombaton például az ország keleti felében várhatóak heves zivatarok, amelyeket villámlás és jégeső is kísérhet.

Ez vár Komárom-Esztergomra

Jelen állás szerint semmilyen veszélyjelzés nincs érvény Komárom-Esztergom vármegye területére a következő napokra. Szűkebb hazánkban marad a hőség, jelentős csapadéktól sem kell tartani. A szeptemberi hőség több városban is jelentősen érzékelhető lesz. Megnéztük, hogy milyen idő várható szeptember közepéig több megyei városban.

A megyeszékhely területén sem kell csapadékra számítani a következő napokban az előrejelzések szerint. Tatabánya időjárása szeptemberben még hozni fogja a 30 fok feletti maximumokat. A következő hét első felében tartósan 30 fok felett lehetnek a legmagasabb nappali értékek. Tata esetében is hasonló lesz az időjárás, marad a nyári meleg csapadék nélkül. Esztergom szintén tartani fogja a következő héten a 30-32 fokos hőséget, számottevő csapadékmennyiségre itt sem kell számolni. A Bakonyalja fővárosában, Kisbéren is hasonló időjárásra lehet készülni a következő napokban.

 

