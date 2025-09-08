szeptember 8., hétfő

Szelesebb, de zivataros folytatás várható hétfőn

Címkék#délután#gomolyfelhős#zápor#zivatar

Hétfőn eleinte felhős, zivataros reggelre számíthatunk, amelyet délután enyhülés követ — a levegő akár 26 °C-ig is melegedhet, de a szél továbbra is élénk marad.

Kemma.hu

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szeptember 8-án, hétfőn eleinte változékony, gomolyfelhős időre számíthatunk, amelyből helyenként záporok, akár zivatarok is kialakulhatnak. A hajnali órákban még hűvösebb, 16 °C körüli értékek várhatók, délutánra azonban 24–26 °C-ra melegedhet a levegő, a szél többnyire élénk marad.

A HungaroMet figyelmeztetése szerint egy hidegörvény érkezik, különösen az Északi-középhegység térségeiben és az Alföldön várható zivatarok kialakulása éjszaka és a kora reggeli órákban. Csapadék mellett villámlás, viharos széllökések és jég is előfordulhat.

Forrás: HungaroMet

 

