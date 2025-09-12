Sok napsütés, kevés zápor – ilyen idő várható pénteken

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szeptember 12-én, pénteken a reggeli órákban többfelé ködfoltok képződhetnek, amelyek gyorsan feloszlanak. Napközben túlnyomóan napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, a délutáni órákban azonban helyenként kialakulhat egy-egy rövid ideig tartó zápor. A reggel hűvösebb lesz, 14–16 fok körüli hőmérséklettel, délutánra viszont 26–28 fokig melegszik a levegő. A szél gyenge, mérsékelt marad, így a kellemes meleg napos időt nem rontja erős légmozgás.

A HungaroMet előrejelzése szerint a nap folyamán a Dunántúl déli és délnyugati tájain fordulhat elő elszórtan csapadék, máshol inkább száraz, napos idő lesz jellemző. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között várható, a késő esti órákban pedig 17–19 fok köré hűl vissza a levegő.