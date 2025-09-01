Sok napsütés, jó idő - ilyen lesz az időjárás szeptember első napján

A HungaroMet prognózisa szerint hétfőn a reggeli pára és köd feloszlása után hazánk nyugati felén kevés, keleten több gomolyfelhő képződik, de alapvetően sokat fog sütni a nap. Az északkeleti, keleti tájakon néhány zápor kialakulhat. A déli, délnyugati szél elsősorban a Dunántúlon élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű.