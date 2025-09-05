Napos, meleg kezdet után zivatarok tarkítják a pénteket

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szeptember 5-én napos időre számíthatunk, de délutánra megjelennek a gomolyfelhők, amelyekből elszórtan záporok vagy zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet körülbelül 30 ℃ lesz, az északnyugati szél élénkülhet meg helyenként.

A HungaroMet szöveges figyelmeztetése szerint péntek délutántól a Dunántúl északi, valamint az Északi-középhegység térségében hidegfront hatására zivatarokra lehet számítani. Ezek viharos szélrohamokat (60‑75 km/h), apró jégesőt és 15‑25 mm-es csapadékot is hozhatnak.