Napos, meleg kezdet után zivatarok tarkítják a pénteket

Pénteken még meleg és napos kezdet után délutántól zivatarok szakíthatják meg az időt, különösen északnyugaton. A hőmérséklet elérheti a 30 °C-ot.

Kemma.hu

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szeptember 5-én napos időre számíthatunk, de délutánra megjelennek a gomolyfelhők, amelyekből elszórtan záporok vagy zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet körülbelül 30 ℃ lesz, az északnyugati szél élénkülhet meg helyenként.

A HungaroMet szöveges figyelmeztetése szerint péntek délutántól a Dunántúl északi, valamint az Északi-középhegység térségében hidegfront hatására zivatarokra lehet számítani. Ezek viharos szélrohamokat (60‑75 km/h), apró jégesőt és 15‑25 mm-es csapadékot is hozhatnak.

Forrás: HungaroMet

 

