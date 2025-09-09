Napos, meleg idővel indul a kedd, estére zivatarok is jöhetnek

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szeptember 9-én, kedden túlnyomóan napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. A reggeli órákban 16–18 fok körüli hőmérsékletre ébredhetünk, délutánra pedig 29–31 fokig melegszik a levegő. Csapadék eleinte nem valószínű, de a nap második felében főként a keleti és északkeleti tájakon elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban átmenetileg megerősödhet.

A HungaroMet előrejelzése szerint napközben többórás napsütés várható, estefelé azonban helyenként megvastagodhat a felhőzet. A hőmérséklet országszerte 22 és 30 fok között alakul, a legmelegebb időre az Alföldön és a Dunántúl déli részén számíthatunk. A Közép-Dunántúlon sárga figyelmeztetés lesz érvényben a kialakuló zivatarok miatt.