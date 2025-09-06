Napos kezdés után zivatarok zavarhatják meg a szombatot

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szeptember 6-án, szombaton főként napos időre készülhetünk, csak időnként zavarhatják gomolyfelhők az eget. Csapadék nem valószínű, a reggeli órákban hűvösebb, 14–16 °C lehet, délután viszont kellemesen melegszik a levegő, maximum 24–25 °C-ra. A szél gyenge marad, így kényelmes, őszi hangulatú időre számíthatunk.

A HungaroMet figyelmeztetése szerint ugyanakkor a nap folyamán, különösen a késő délutáni és esti órákban lazulhat a légkör: a hidegfront nyomán elsősorban az Északi-középhegység környékén és a Dunántúl nyugati részein helyenként zivatarok alakulhatnak ki. Ezekhez rövid idő alatt felhőszakadás (25–30 mm csapadék), helyenként jégeső és viharos széllökések társulhatnak.