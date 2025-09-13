szeptember 13., szombat

Napos kezdés után záporok zavarhatják meg a szombatot

Szombaton napos, kezdetben párás idő várható, délután viszont erősödik a gomolyfelhőzet, és estétől záporok, zivatarok is előfordulhatnak; a hőmérséklet 25-30 °C körül alakul.

Kemma.hu

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szeptember 13-án, szombaton hajnalban foltokban képződhet párásság vagy köd, de napfelkeltére ez gyorsan elmúlik. Délelőtt sok napsütés várható némi fátyol- és kisebb gomolyfelhővel, délutánra azonban többfelé megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és estétől záporok, esetleg zivatarok kialakulása sem kizárt. A hőmérséklet délután 25-29°C körül alakul, a DK-i szél megélénkülhet az erősödő gomolyfelhők közelében.

A HungaroMet prognózisa megerősíti, hogy szombaton napos idő jellemzi a hét végét, de nyugat felől fokozatosan vastagodik a felhőzet. Nyugaton helyenként előfordulhat zápor vagy zivatar, különösen estefelé. A hajnali minimum 11-18 °C között valószínű, nappal pedig 25-30 °C körül alakul a maximum.

Forrás: HungaroMet

 

