1 órája

Megint változik az időjárás, de ennek most örülni fogunk

Címkék#Koponyeg hu#időjárás előrejelzés#időjárás#prognózis

Mondjuk, milyen lesz az időjárás csütörtökön.

Kemma.hu

A koponyeg.hu előrejelzése szerint csütörtökön a hajnali tiszántúli zivatarok megszűnését követően sok napsütés ígérkezik, helyenként fátyol- és gomolyfelhőkkel. Csapadék kialakulására kicsi az esély. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. 30 fok körüli nyárias meleg valószínű.

A HungaroMet prognózisa szerint csütörtökön a pára és köd feloszlását követően mindenütt napos idő várható általában kevés gomoly-, a keleti országrészben fátyolfelhővel is. Az északnyugati harmad kivételével néhol kisebb záporeső, esetleg egy-egy helyen zivatar előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között várható, délkeleten, keleten lesz a legmelegebb idő.

holnapi időjárás
Ilyen lesz a holnapi időjárás
Forrás: met.hu

 

 

