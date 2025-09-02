Még kitart a nyárias idő, de már közel a változás

A koponyeg.hu előrejelzése szerint kedden a napos órákat követően estétől a nyugati tájakon már zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb értékek 28 és 34 fok között alakulnak.

A HungaroMet prognózisa szerint kedden napos, gyengén felhős időre számíthatunk, majd a déli óráktól nyugat felől elkezd megnövekedni, késő estétől határozottan megvastagodni a felhőzet. Délutántól a nyugati határszélen, estétől a Dunántúlon már máshol is előfordulhat zápor, zivatar. A délies, estétől az egyre nagyobb területen északira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, esetleg viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 28 és 33 fok között alakul, a nyugati határszél közelében lehet ennél kissé hűvösebb az idő.