1 órája

Köd és pára, majd utána a felmelegedés

A hétfői legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 20 és 26 fok között valószínű.

Kemma.hu

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn reggelre főleg DNy-on képződik köd, mely a délelőtt folyamán feloszlik. Ezután napos, gomolyfelhős idő várható. ÉK-en még előfordulhat zápor. 20-25 fok közötti kora őszi időnk lesz.

A HungaroMet prognózisa szerint hétfőn a pára és köd feloszlása után a nap nagy részében gyengén felhős, napos időre van kilátás, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek. Az északkeleti tájakon délelőtt egy-egy zápor nem kizárt, másutt nem valószínű csapadék. A délnyugatira forduló szelet legfeljebb élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 20 és 26 fok között valószínű.

Forrás: HungaroMet

 

