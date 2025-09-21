Forró kezdet után fordulat jön a héten

Az elmúlt napokban megszokott napsütéses, nyárias hangulat a hét elején még velünk marad, igazi indián nyár lesz, de már nem tart sokáig. A jövőheti időjárás a hét közepétől gyökeres fordulatot hozhat, így érdemes figyelni, hogyan alakul a következő napok menetrendje.

A jövőheti időjárás fordulatokat hoz.

Forrás: Getty Images

Ilyen lesz a jövőheti időjárás

Hétfő

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint marad a szeptemberi kánikula sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet.

Kedd

Az ország északnyugati felén már erősen felhős lesz az ég, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. Ezzel délkeleten még marad a fátyolfelhők mellett napos, száraz idő. 22 és 32 fok között mozoghat a hőmérséklet, ÉNy-on lesz a hűvösebb.

Szerda

Már mindenhol erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és szórványosan várható eső, zápor, zivatar. Az ÉK-i szél egyre inkább megélénkül. 24 fok köré csökken a hőmérséklet.

Csütörtök

Folytatódik a borongós, szeles idő, szórványosan újabb csapadékkal. A hőmérséklet tovább csökken, délután már csak 21-22 fok valószínű.