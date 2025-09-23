szeptember 23., kedd

1 órája

Vége a vénasszonyok nyarának: drámai lehűlés és szakadó eső zúdul ránk

Címkék#lehülés#vénasszonyok nyara#zápor#zivatar

Sokan élvezték a szeptemberi nyarat, de most fordul a kocka. Az időjárás jelentősen megváltozik, érkezik a lehűlés és csapadékosabb napok jönnek.

Kemma.hu

Az elmúlt napokban az időjárás szinte nyárias arcát mutatta: több helyen is 30 fok közelébe emelkedett a hőmérséklet, amit sokan a vénasszonyok nyarával azonosítottak. A kora őszi meleg azonban nem marad velünk sokáig – a hét második felében jelentős lehűlés hoz fordulatot.

időjárás, fagy, köd
A vénasszonyok nyarával búcsúzik a szeptemberi meleg – változékonyabb időjárás és lehűlés jön a következő napokban
Forrás:  Getty Images

Lehűlés és záporok jönnek

A koponyeg.hu előrejelzése szerint kedden és szerdán még kitart a meleg, sok lesz a napsütés, és a hőmérséklet akár 27–30 fokig is emelkedhet. Csütörtöktől viszont markáns változás kezdődik: záporokra, zivatarokra is számítani lehet, és a nappali csúcsok már csak 20–24 fok körül alakulnak. A reggelek is frissebbek lesznek, 10 fok alatti minimumokkal.

Megérkezik az őszi időjárás

A met.hu tájékoztatása szerint péntektől egy hidegfront hoz jelentős lehűlést. A hétvégén már csak 16–21 fok közötti csúcshőmérsékletek várhatók, többfelé borongós idő, eső és élénk szél kíséretében. A meteorológusok szerint ezzel véget ér a szeptemberi kánikula, és lassan megérkezik a valódi ősz.

Nehéz lesz elengedni a nyarat

Sokan örültek a szeptemberi melegnek, de mostantól nem árt előkészíteni a vastagabb ruhákat és az esernyőt. Az őszi időjárás most már tartósabban is velünk maradhat – és könnyen lehet, hogy a 30 fokos napokat idén már csak emlékeinkben idézhetjük fel.

időjárás
A friss időjárási térkép szerint országszerte visszaesnek a csúcshőmérsékletek
Forrás: HungaroMet

 

