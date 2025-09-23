1 órája
Vége a vénasszonyok nyarának: drámai lehűlés és szakadó eső zúdul ránk
Sokan élvezték a szeptemberi nyarat, de most fordul a kocka. Az időjárás jelentősen megváltozik, érkezik a lehűlés és csapadékosabb napok jönnek.
Az elmúlt napokban az időjárás szinte nyárias arcát mutatta: több helyen is 30 fok közelébe emelkedett a hőmérséklet, amit sokan a vénasszonyok nyarával azonosítottak. A kora őszi meleg azonban nem marad velünk sokáig – a hét második felében jelentős lehűlés hoz fordulatot.
Lehűlés és záporok jönnek
A koponyeg.hu előrejelzése szerint kedden és szerdán még kitart a meleg, sok lesz a napsütés, és a hőmérséklet akár 27–30 fokig is emelkedhet. Csütörtöktől viszont markáns változás kezdődik: záporokra, zivatarokra is számítani lehet, és a nappali csúcsok már csak 20–24 fok körül alakulnak. A reggelek is frissebbek lesznek, 10 fok alatti minimumokkal.
Megérkezik az őszi időjárás
A met.hu tájékoztatása szerint péntektől egy hidegfront hoz jelentős lehűlést. A hétvégén már csak 16–21 fok közötti csúcshőmérsékletek várhatók, többfelé borongós idő, eső és élénk szél kíséretében. A meteorológusok szerint ezzel véget ér a szeptemberi kánikula, és lassan megérkezik a valódi ősz.
Nehéz lesz elengedni a nyarat
Sokan örültek a szeptemberi melegnek, de mostantól nem árt előkészíteni a vastagabb ruhákat és az esernyőt. Az őszi időjárás most már tartósabban is velünk maradhat – és könnyen lehet, hogy a 30 fokos napokat idén már csak emlékeinkben idézhetjük fel.