Vége a vénasszonyok nyarának: drámai lehűlés és szakadó eső zúdul ránk

Az elmúlt napokban az időjárás szinte nyárias arcát mutatta: több helyen is 30 fok közelébe emelkedett a hőmérséklet, amit sokan a vénasszonyok nyarával azonosítottak. A kora őszi meleg azonban nem marad velünk sokáig – a hét második felében jelentős lehűlés hoz fordulatot.

A vénasszonyok nyarával búcsúzik a szeptemberi meleg – változékonyabb időjárás és lehűlés jön a következő napokban

Forrás: Getty Images

Lehűlés és záporok jönnek

A koponyeg.hu előrejelzése szerint kedden és szerdán még kitart a meleg, sok lesz a napsütés, és a hőmérséklet akár 27–30 fokig is emelkedhet. Csütörtöktől viszont markáns változás kezdődik: záporokra, zivatarokra is számítani lehet, és a nappali csúcsok már csak 20–24 fok körül alakulnak. A reggelek is frissebbek lesznek, 10 fok alatti minimumokkal.