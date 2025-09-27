szeptember 27., szombat

Vasárnap változékony idő jön: ezt jobb előre tudni

Ahogy közeledik szeptember utolsó vasárnapja, egyre változatosabb arcát mutatja a természet. Az időjárás holnap több helyen is záporokat, máshol viszont kellemes napsütést tartogat.

Kemma.hu

A szeptember végi időjárás még nem döntötte el, hogy ősz vagy nyár legyen: holnap napos és borongós időszakok váltják egymást, néhol esővel is számolnunk kell.

Belgrade,,Serbia,-,June,14,,2018:,One,Young,Woman,Running, tanévkezdés, időjárás
Az időjárás vasárnap változékony lesz: napsütés és záporok is tarkíthatják a napot
Fotó: Alex Linch / Forrás:  Shutterstock

Őszi időjárás: reggel hideg, délután enyhe

A Köpönyeg.hu szerint szombaton változóan felhős lesz az ég, több helyen kisüthet a nap. Délelőtt kellemesebb, derűsebb időre van kilátás, délután azonban elszórtan záporok fordulhatnak elő, főként az ország középső és északi részén. A Dunántúli-középhegység térségében egy-egy zivatar is kialakulhat, de ez nem lesz jellemző.

A reggeli órákban hűvös lesz az idő, 7 és 12 Celsius-fok közé süllyed a hőmérséklet. A délutáni csúcshőmérséklet viszont kifejezetten kellemes: a met.hu előrejelzése szerint 18 és 22 fok között alakul, a legmelegebb a Dunántúlon lehet. Az északabbi tájakon ennél pár fokkal hűvösebb lesz. Az északi, északnyugati szél napközben többfelé megélénkül. A met.hu kiemeli: a Dunántúlon erősebb széllökések is előfordulhatnak, de viharos erejű szélre nem kell számítani. A szél miatt a hőérzet alacsonyabb lehet, főleg az árnyékos, felhősebb időszakokban.

Őszi–tavaszi hangulatú szombat

A vasárnapi időjárás egyszerre idézi a kora őszi hűvöst és a tavaszias enyheséget. Akik szabadtéri programot terveznek, érdemes rétegesen öltözniük, és nem árt, ha esernyőt is visznek magukkal – főként a délutáni órákban.

Időjárás
A szombati időjárás előrejelzése térképen: többfelé kisüthet a nap, de elszórtan záporokra is számítani kell
Forrás: HungaroMet

 

