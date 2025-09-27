58 perce
Vasárnap változékony idő jön: ezt jobb előre tudni
Ahogy közeledik szeptember utolsó vasárnapja, egyre változatosabb arcát mutatja a természet. Az időjárás holnap több helyen is záporokat, máshol viszont kellemes napsütést tartogat.
A szeptember végi időjárás még nem döntötte el, hogy ősz vagy nyár legyen: holnap napos és borongós időszakok váltják egymást, néhol esővel is számolnunk kell.
Őszi időjárás: reggel hideg, délután enyhe
A Köpönyeg.hu szerint szombaton változóan felhős lesz az ég, több helyen kisüthet a nap. Délelőtt kellemesebb, derűsebb időre van kilátás, délután azonban elszórtan záporok fordulhatnak elő, főként az ország középső és északi részén. A Dunántúli-középhegység térségében egy-egy zivatar is kialakulhat, de ez nem lesz jellemző.
A reggeli órákban hűvös lesz az idő, 7 és 12 Celsius-fok közé süllyed a hőmérséklet. A délutáni csúcshőmérséklet viszont kifejezetten kellemes: a met.hu előrejelzése szerint 18 és 22 fok között alakul, a legmelegebb a Dunántúlon lehet. Az északabbi tájakon ennél pár fokkal hűvösebb lesz. Az északi, északnyugati szél napközben többfelé megélénkül. A met.hu kiemeli: a Dunántúlon erősebb széllökések is előfordulhatnak, de viharos erejű szélre nem kell számítani. A szél miatt a hőérzet alacsonyabb lehet, főleg az árnyékos, felhősebb időszakokban.
Elő a kabátot és az esernyőt - borongós, hűvös napok várnak ránk
Őszi–tavaszi hangulatú szombat
A vasárnapi időjárás egyszerre idézi a kora őszi hűvöst és a tavaszias enyheséget. Akik szabadtéri programot terveznek, érdemes rétegesen öltözniük, és nem árt, ha esernyőt is visznek magukkal – főként a délutáni órákban.