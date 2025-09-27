Vasárnap változékony idő jön: ezt jobb előre tudni

A szeptember végi időjárás még nem döntötte el, hogy ősz vagy nyár legyen: holnap napos és borongós időszakok váltják egymást, néhol esővel is számolnunk kell.

Az időjárás vasárnap változékony lesz: napsütés és záporok is tarkíthatják a napot

Fotó: Alex Linch / Forrás: Shutterstock

Őszi időjárás: reggel hideg, délután enyhe

A Köpönyeg.hu szerint szombaton változóan felhős lesz az ég, több helyen kisüthet a nap. Délelőtt kellemesebb, derűsebb időre van kilátás, délután azonban elszórtan záporok fordulhatnak elő, főként az ország középső és északi részén. A Dunántúli-középhegység térségében egy-egy zivatar is kialakulhat, de ez nem lesz jellemző.