Szombati napsütés és nyárias meleg

A derült égbolt egész nap megmarad, legfeljebb néhány vékony fátyolfelhő bukkanhat fel. A délies szél néhol élénkülhet, de általában gyenge marad. Ez az időjárás ideális a szabadban töltött, hétvégi programokhoz.

Ez vár ránk a szombati időjárásban

Forrás: HungaroMet

A hőmérséklet délután 26 és 31 fok között alakul, nyárias meleget hozva. A HungaroMet előrejelzése szerint a szél főként gyenge, csak helyenként élénkül meg. Összességében kellemes, napos, csapadékmentes szombat vár ránk, tökéletes a szabadtéri programokhoz.

