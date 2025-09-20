szeptember 20., szombat

Friderika névnap

12°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Szombati napsütés és nyárias meleg

Címkék#hétvége#időjárás#szombat

Szombatra szinte zavartalan napsütés ígérkezik. A legfrissebb adatok szerint az időjárás csapadékmentes és kellemes lesz.

Kemma.hu

A derült égbolt egész nap megmarad, legfeljebb néhány vékony fátyolfelhő bukkanhat fel. A délies szél néhol élénkülhet, de általában gyenge marad. Ez az időjárás ideális a szabadban töltött, hétvégi programokhoz.

Ez vár ránk a szombati időjárásban
Ez vár ránk a szombati időjárásban
Forrás: HungaroMet

Ez vár ránk a szombati időjárásban

A hőmérséklet délután 26 és 31 fok között alakul, nyárias meleget hozva. A HungaroMet előrejelzése szerint a szél főként gyenge, csak helyenként élénkül meg. Összességében kellemes, napos, csapadékmentes szombat vár ránk, tökéletes a szabadtéri programokhoz. 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu