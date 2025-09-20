Időjárás
1 órája
Szombati napsütés és nyárias meleg
Szombatra szinte zavartalan napsütés ígérkezik. A legfrissebb adatok szerint az időjárás csapadékmentes és kellemes lesz.
A derült égbolt egész nap megmarad, legfeljebb néhány vékony fátyolfelhő bukkanhat fel. A délies szél néhol élénkülhet, de általában gyenge marad. Ez az időjárás ideális a szabadban töltött, hétvégi programokhoz.
Ez vár ránk a szombati időjárásban
A hőmérséklet délután 26 és 31 fok között alakul, nyárias meleget hozva. A HungaroMet előrejelzése szerint a szél főként gyenge, csak helyenként élénkül meg. Összességében kellemes, napos, csapadékmentes szombat vár ránk, tökéletes a szabadtéri programokhoz.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre