Borongós, szeles nap vár ránk szerdán

Mindenhol erősen felhős vagy borult lesz az ég, az ÉK-i szél pedig egyre erősebb lesz. Az időjárás szerdán szórványos esőkkel, záporokkal, zivatarokkal tarkított napot ígér, a hőmérséklet pedig körülbelül 24 fok körül alakul.

A szerdai időjárás komoly változást hoz

Fotó: Grant Faint / Forrás: Getty Images

Ilyen lesz a szerdai időjárás

Már mindenhol erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és szórványosan várható eső, zápor, zivatar. A köpönyeg.hu szerint az ÉK-i szél egyre inkább megélénkül. 24 fok köré csökken a hőmérséklet. Szöveges előrejelzés