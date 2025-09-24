szeptember 24., szerda

4 órája

Borongós, szeles nap vár ránk szerdán

A hét közepére jelentős változás érkezik az égboltra. Az időjárás már reggeltől jelezheti, hogy mindenhol felhők borítják az eget, és esőre, záporokra is számítani kell.

Mindenhol erősen felhős vagy borult lesz az ég, az ÉK-i szél pedig egyre erősebb lesz. Az időjárás szerdán szórványos esőkkel, záporokkal, zivatarokkal tarkított napot ígér, a hőmérséklet pedig körülbelül 24 fok körül alakul.

A szerdai időjárás komoly változást hoz
A szerdai időjárás komoly változást hoz
Fotó: Grant Faint / Forrás:  Getty Images

Ilyen lesz a szerdai időjárás

Már mindenhol erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és szórványosan várható eső, zápor, zivatar. A köpönyeg.hu szerint az ÉK-i szél egyre inkább megélénkül. 24 fok köré csökken a hőmérséklet. Szöveges előrejelzés

 

