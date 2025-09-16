Villámok és záporok után újabb óriási fordulatot vesz az időjárás

Egyre melegebb lesz az időjárás

A köpönyeg.hu szerint a holnapi időjárás szerdán igazi kora ősz lesz. Csökken a felhőzet, felhőátvonulásokra számíthatunk egy-egy záporral és sokfelé ÉNy-i erős széllel. Csak 20-21 fok körül alakul a csúcsérték.

Csütörtökön tovább csökken a felhőzet és a szél is mérséklődik. A sok napsütés mellett kevés gomolyfelhő jelenik meg az égen, és csak néhol alakul ki zápor. 20-26 fok valószínű.

Pénteken derült idő várható, szinte felhő sem lesz az égen. Erős felmelegedés kezdődik: délután már 25-27 fok körüli nyárias meleg lesz.

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint szerdán a nyugati, délnyugati, illetve az északkeleti tájakon éjszaka képződött köd feloszlását követően napközben már országszerte sok napsütés várható gomolyfelhőkkel. Csapadék általában nem várható, de északkeleten előfordulhat zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, megerősödik. Délutánra 18, 23 fok közé melegszik fel a levegő.

Csütörtökön a hajnali párásság, ködfoltok megszűnése után derült vagy gyengén felhős, napos idő lesz, csapadék nem várható. A nyugatias szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 6, 12 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 4, 5 fok is lehet. Délutánra 21, 25 fokig melegszik fel a levegő.

Pénteken a hajnali pára- és ködfoltok feloszlása után derült, napos, száraz időre számíthatunk. A változó irányú szél gyenge marad. Hajnalban általában 8, 14, délután 22, 28 fok várható.