szeptember 22., hétfő

Móric névnap

17°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Nyáridéző hétfő vár ránk

Címkék#Köpönyeg#kánikula#szeptember

A szeptemberi hétkezdet szinte teljesen nyárias hangulatot hoz. Az időjárás ennek megfelelően kánikulával és sok napsütéssel ajándékoz meg bennünket.

Kemma.hu

A hét első napja a nyár utolsó lendületét hozza, amelyre sokan már nem számítottak. Az időjárás a hétfői napon akár 30 fok fölé is kúszhat, főként délkeleten.

Trees,With,Multicolored,Leaves,On,The,Grass,In,The,Park., időjárás, ősz, napsütés,
Még szeptember végén is tombol a nyárias időjárás, de vajon meddig fog tartani?
Fotó: LeManna / Forrás: Shutterstock

Hétfői időjárás

Marad a szeptemberi kánikula sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet – írja a köpönyeg.hu.
 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu