Időjárás
2 órája
Nyáridéző hétfő vár ránk
A szeptemberi hétkezdet szinte teljesen nyárias hangulatot hoz. Az időjárás ennek megfelelően kánikulával és sok napsütéssel ajándékoz meg bennünket.
A hét első napja a nyár utolsó lendületét hozza, amelyre sokan már nem számítottak. Az időjárás a hétfői napon akár 30 fok fölé is kúszhat, főként délkeleten.
Hétfői időjárás
Marad a szeptemberi kánikula sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet – írja a köpönyeg.hu.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre