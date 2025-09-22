Nyáridéző hétfő vár ránk

A hét első napja a nyár utolsó lendületét hozza, amelyre sokan már nem számítottak. Az időjárás a hétfői napon akár 30 fok fölé is kúszhat, főként délkeleten.

Még szeptember végén is tombol a nyárias időjárás, de vajon meddig fog tartani?

Fotó: LeManna / Forrás: Shutterstock

Hétfői időjárás

Marad a szeptemberi kánikula sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet – írja a köpönyeg.hu.

