Sok napsütés és kellemes meleg várható vasárnap

Vasárnap igazi kora őszi napra számíthatunk sok napsütéssel. Az időjárás délutánra kellemesen melegedhet, de kisebb változásokra is érdemes készülni.

Kemma.hu

A hét utolsó munkanapja után vasárnap egy nyugodtabb napra számíthatunk, amikor az időjárás visszahozza a kora nyári hangulatot. A levegő már reggeltől kellemes lesz, a napsütés pedig meghatározó szerepet kap majd az égbolton — csapadék nélkül.

Vasárnap túlnyomóan napos, csapadékmentes időjárásra számíthatunk, a hőmérséklet délután 30 fok közelébe emelkedik
Forrás: HungaroMet

Ez vár ránk a vasárnapi időjárásban

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szeptember 21-én, vasárnap derült vagy gyengén fátyolfelhős idő várható. Számottevő csapadék nem előrejelezhető, viszont további melegedésre van kilátás, délután akár 30-31 °C is lehet. Az UV-sugárzás erős lehet a déli órákban, így naptej hasznos lesz.

A HungaroMet régiós prognózisa megerősíti, hogy vasárnap száraz idő lesz jellemző, délkeleti széllel, amely időnként élénkülhet. A minimumhőmérséklet hajnalban 15-18 °C körül alakul, délutánra pedig 28-31 °C közé melegszik a levegő az ország nagy részén.

