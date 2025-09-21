54 perce
Sok napsütés és kellemes meleg várható vasárnap
Vasárnap igazi kora őszi napra számíthatunk sok napsütéssel. Az időjárás délutánra kellemesen melegedhet, de kisebb változásokra is érdemes készülni.
A hét utolsó munkanapja után vasárnap egy nyugodtabb napra számíthatunk, amikor az időjárás visszahozza a kora nyári hangulatot. A levegő már reggeltől kellemes lesz, a napsütés pedig meghatározó szerepet kap majd az égbolton — csapadék nélkül.
Ez vár ránk a vasárnapi időjárásban
A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szeptember 21-én, vasárnap derült vagy gyengén fátyolfelhős idő várható. Számottevő csapadék nem előrejelezhető, viszont további melegedésre van kilátás, délután akár 30-31 °C is lehet. Az UV-sugárzás erős lehet a déli órákban, így naptej hasznos lesz.
A HungaroMet régiós prognózisa megerősíti, hogy vasárnap száraz idő lesz jellemző, délkeleti széllel, amely időnként élénkülhet. A minimumhőmérséklet hajnalban 15-18 °C körül alakul, délutánra pedig 28-31 °C közé melegszik a levegő az ország nagy részén.