Megfújták a riadót, kőkemény idő jön - mondjuk, hol csap le a pokoli vihar

Szeptember 8-án sem marad el az őszi időjárás egyik legjellemzőbb velejárója: a záporos, zivataros idő. A meteorológiai szolgálat riasztást adott ki több megyére, mivel viharos időjárásra, helyenként felhőszakadásra is számítani kell.

Figyelmeztetést adtak ki zivatar és felhőszakadás miatt – több megyében is veszélyes lehet az időjárás hétfőn.

Hol lesz vihar?

A HungaroMet előrejelzése szerint zivatarok alakulhatnak ki az ország középső és keleti felén. Pontosították is, hol lehet zivatar: Pest, Heves, Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén és Komárom-Esztergom vármegyékben is érvényben van az elsőfokú figyelmeztetés. A villámlással kísért záporokat szélerősödés és jégeső is követheti.

Az időjárás másik veszélye: felhőszakadás

Nemcsak a villámok miatt kell aggódni: Békés, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében másodfokú figyelmeztetést adtak ki felhőszakadás miatt. Ezeken a területeken a zivatarokból rövid idő alatt akár 50 mm-nél is több csapadék hullhat.

Nyugaton egyelőre nyugalom van

A nyugati országrészben – például Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Baranya vármegyében – egyelőre nem kell zivatarra számítani. Ezeken a területeken nem adtak ki figyelmeztetést hétfőre.