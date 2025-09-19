szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

12°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

3 órája

Derült péntek, igazi koraőszi meleg

Címkék#Időjáráselőrejelzés#köpönyeg#időjárás

Pénteken túlnyomóan napos, derült időre számíthatunk, csapadék nélkül. A délutáni órákban az időjárás kifejezetten kellemes, 23–29 fok közötti hőmérsékletet hoz.

Kemma.hu

Délnyugaton zavartalan lesz a napsütés, míg északkeleten, keleten időnként több felhő jelenhet meg, de eső nem várható. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, így igazán nyugodt pénteki időjárásra készülhetünk.

holnapi időjárás, hétvégi időjárás
Az időjárás szeszélyes arcát mutatja: reggel köd, délután napsütés, helyenként pedig zápor is előfordulhat
Forrás: Shutterstock

Ilyen lesz az időjárás pénteken

A köpönyeg.hu szerint nyugatias légáramlás mérsékelt lesz, a hőmérséklet pedig 23 és 29 fok között alakul. Az időjárás tehát ideális szabadtéri programokhoz, legyen szó kirándulásról vagy városi sétáról.
 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu