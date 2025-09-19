Derült péntek, igazi koraőszi meleg

Délnyugaton zavartalan lesz a napsütés, míg északkeleten, keleten időnként több felhő jelenhet meg, de eső nem várható. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, így igazán nyugodt pénteki időjárásra készülhetünk.

Az időjárás szeszélyes arcát mutatja: reggel köd, délután napsütés, helyenként pedig zápor is előfordulhat

Forrás: Shutterstock

Ilyen lesz az időjárás pénteken

A köpönyeg.hu szerint nyugatias légáramlás mérsékelt lesz, a hőmérséklet pedig 23 és 29 fok között alakul. Az időjárás tehát ideális szabadtéri programokhoz, legyen szó kirándulásról vagy városi sétáról.

