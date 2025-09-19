Időjárás
3 órája
Derült péntek, igazi koraőszi meleg
Pénteken túlnyomóan napos, derült időre számíthatunk, csapadék nélkül. A délutáni órákban az időjárás kifejezetten kellemes, 23–29 fok közötti hőmérsékletet hoz.
Délnyugaton zavartalan lesz a napsütés, míg északkeleten, keleten időnként több felhő jelenhet meg, de eső nem várható. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, így igazán nyugodt pénteki időjárásra készülhetünk.
Ilyen lesz az időjárás pénteken
A köpönyeg.hu szerint nyugatias légáramlás mérsékelt lesz, a hőmérséklet pedig 23 és 29 fok között alakul. Az időjárás tehát ideális szabadtéri programokhoz, legyen szó kirándulásról vagy városi sétáról.
