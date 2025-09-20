szeptember 20., szombat

Nyári forróság ősszel: ilyet még a nagyszüleink sem láttak szeptemberben

Címkék#hidegfront#nyár#vénasszonyok nyara#hőmérséklet#prognózis

Úgy tűnik, idén hosszabbra nyúlik a nyár. Az időjárás még mindig inkább strandidőre emlékeztet, de a változás már nincs messze.

Kemma.hu

Szeptember végére fordulva is maradt a nyárias időjárás: országszerte 28–32 fokos hőmérsékleteket mérnek, helyenként még melegebbet is. Bár a naptár szerint már ősz van, ez a meleg, napos, száraz idő szinte mindenkit meglepett – különösen, hogy estére sem mindig jön enyhülés.

Trees,With,Multicolored,Leaves,On,The,Grass,In,The,Park., időjárás, ősz, napsütés,
Még szeptember végén is tombol a nyárias időjárás, de vajon meddig fog tartani?
Fotó: LeManna / Forrás: Shutterstock

A mostani időjárás túlmutat a vénasszonyok nyarán

A Met.hu hosszú távú előrejelzése szerint szeptemberben nem ritka a kellemes meleg, az úgynevezett „vénasszonyok nyara” valóban ismert jelenség. Azonban a 30 fok körüli hőmérséklet ilyenkor korábban csak néhány napra volt jellemző, míg most már egy hétnél is tovább tart a nyárias idő. Ez a hosszú meleg periódus tehát messze túlmutat a megszokott őszi időjáráson.

Lehűlés jön: nappal is, éjjel is érezni fogjuk

A Köpönyeg.hu prognózisa szerint kedd estétől hidegfront érkezik, amely először nyugaton hoz esőt, erős szelet és 10–13 fokos lehűlést. Szerdától országosan visszaesnek a maximumok 20–23 fok köré, és az éjszakák is jóval hűvösebbek lesznek – néhol már 6–8 fokot is mérhetünk reggelente.

Októberre már igazi ősz jöhet

A középtávú modellek alapján a hónap utolsó napjaira végleg búcsút inthetünk a nyárnak. Október elején tartósan 20 fok alatt maradhatnak a nappali csúcsértékek, és a hajnalok is csípősek lesznek. Aki tehát még kiélvezné a nyári meleget, annak hétfőig van ideje – utána az időjárás végre alkalmazkodik az évszakhoz.

